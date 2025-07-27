Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна

вчера, 09:45

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао продолжит работу.

По информации источника, несмотря на слухи об уходе, он не покинет клуб в ближайшее время. Работу Кахигао будут оценивать после 12 сентября, когда закроется трансферное окно. Тогда соберётся совет директоров команды и обсудит текущее положение дел.

При этом сообщается, что руководство «красно-белых» действительно не впечатляют результаты Кахигао на его посту.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Спартак» уволит менеджера после дикого старта сезона. Следующий в очереди – тренер Станкович
Вчера, 09:35Roman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии13
ОфициальноАндреа Пирло возглавил «Юнайтед» из ОАЭ
25 июля
Моуриньо хочет возглавить сборную Португалии на ЧМ-2030
23 июля
ОфициальноБывший сотрудник «Аталанты» стал техническим директором «Ньюкасла»
22 июля
Официально«Крылья Советов» объявили о смене генерального директора
21 июля
Рулевой минского «Динамо» отреагировал на отправку в отпуск
21 июля
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:00
То, что написано в заметке, Малышев сказал, но почему-то здесь его не упоминали
Его самого нужно гнать из Спартака вместе с боровом и прощелыгой Кахигао!
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:51
Да это просто левый пассажир, без билета, гнать его "в три шеи" на первой же остановке!!!
Распиарили... Связи по всей Европе....
Проныра видно ещё тот...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:44
А чего ждать-то ? Тупую бычару Станковича то же пора гнать ! Чувствуется , что у него ни одной умной мысли в голове не присутствует .
Сп62
Сп62
вчера в 10:56
Не всех ещё заболотных скупил. До 12-го сентября скупит.
Байкал-38
Байкал-38 ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 10:37
А чего добился Абаскаль, можно уточнить?
Взял бронзу с сезоне 22/23.
И это Спартак, у которого второй бюджет в РПЛ?
Абаскаль как оказалось изначально был никто как тренер, промто его распиарили, что он будущее мирового футбола, новая волна.
Пиар был прежде всего от Спартака.
Он пришёл, как модно сейчас говорят, на "багаж", отсюда и бронза, а потом был второй сезон и антирекорды клуба. Ну, а потом... его уволили.
Абаскаль запомнился не как тренер, а как какой-то скачущий на бровке рыжий мальчик с нарушенной психикой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:21, ред.
До 12 сентября ... ?! Так за это время ещё 8 туров пройдёт и можно в конце таблице оказаться...

P.S. В Лукойле по ходу только одна извилина функционирует, - как ценники на бензин и ДТ поднимать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:15
Надо Кихагио держаться до последнего, а потом ещё и неустойку огромную содрать.
Лично меня его работа в Спартаке полностью устраивает, один трансфер Заболотного чего стоит.
Держись Франсис, мы с тобой!!!
happy 50
happy 50
вчера в 10:12
Спартак есть Спартак. Все как всегда . Сначала нанимают,потом увольняют . Красно- белые- могила для тренера. Чернышов тренировал- где то в Индии сейчас,Старков непонятно где. Абаскаль сначала добился результата ,потом и его уволили. Да всех не упомнить . Салиховой нет ,но дело живёт. Спартак- команда абьюзеров.
vkmu7etqmr2z
vkmu7etqmr2z
вчера в 10:02
Сначала наберут незнамо кого, потом уволить не могут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:51
Ну вот и посмотрим, надолго ждать осталось.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 