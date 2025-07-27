Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна

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вчера, 09:45

Спортивный директор «Спартака» продолжит работу.

По информации источника, несмотря на слухи об уходе, он не покинет клуб в ближайшее время. Работу Кахигао будут оценивать после 12 сентября, когда закроется трансферное окно. Тогда соберётся совет директоров команды и обсудит текущее положение дел.

При этом сообщается, что руководство «красно-белых» действительно не впечатляют результаты Кахигао на его посту.