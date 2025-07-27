Кахигао не покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао продолжит работу.
По информации источника, несмотря на слухи об уходе, он не покинет клуб в ближайшее время. Работу Кахигао будут оценивать после 12 сентября, когда закроется трансферное окно. Тогда соберётся совет директоров команды и обсудит текущее положение дел.
При этом сообщается, что руководство «красно-белых» действительно не впечатляют результаты Кахигао на его посту.
Его самого нужно гнать из Спартака вместе с боровом и прощелыгой Кахигао!
Его самого нужно гнать из Спартака вместе с боровом и прощелыгой Кахигао!
Распиарили... Связи по всей Европе....
Проныра видно ещё тот...
Распиарили... Связи по всей Европе....
Проныра видно ещё тот...
Взял бронзу с сезоне 22/23.
И это Спартак, у которого второй бюджет в РПЛ?
Абаскаль как оказалось изначально был никто как тренер, промто его распиарили, что он будущее мирового футбола, новая волна.
Пиар был прежде всего от Спартака.
Он пришёл, как модно сейчас говорят, на "багаж", отсюда и бронза, а потом был второй сезон и антирекорды клуба. Ну, а потом... его уволили.
Абаскаль запомнился не как тренер, а как какой-то скачущий на бровке рыжий мальчик с нарушенной психикой.
Взял бронзу с сезоне 22/23.
И это Спартак, у которого второй бюджет в РПЛ?
Абаскаль как оказалось изначально был никто как тренер, промто его распиарили, что он будущее мирового футбола, новая волна.
Пиар был прежде всего от Спартака.
Он пришёл, как модно сейчас говорят, на "багаж", отсюда и бронза, а потом был второй сезон и антирекорды клуба. Ну, а потом... его уволили.
Абаскаль запомнился не как тренер, а как какой-то скачущий на бровке рыжий мальчик с нарушенной психикой.
P.S. В Лукойле по ходу только одна извилина функционирует, - как ценники на бензин и ДТ поднимать.
P.S. В Лукойле по ходу только одна извилина функционирует, - как ценники на бензин и ДТ поднимать.
Лично меня его работа в Спартаке полностью устраивает, один трансфер Заболотного чего стоит.
Держись Франсис, мы с тобой!!!
Лично меня его работа в Спартаке полностью устраивает, один трансфер Заболотного чего стоит.
Держись Франсис, мы с тобой!!!