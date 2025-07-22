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Бывший сотрудник «Аталанты» стал техническим директором «Ньюкасла»

вчера, 09:15

Техническим директором «Ньюкасл Юнайтед» назначен Сударшан Гопаладесикан.

Он будет руководить операциями клуба с футбольными данными, тесно сотрудничая с Эдди Хау и его тренерским штабом, а также с командами, отвечающими за эффективность, медицину, анализ, методологию и подбор кадров. Его роль будет заключаться во внедрении практик, основанных на данных, во всех спортивных подразделениях мужских, женских команд и академии.

Американец присоединился к команде АПЛ после ухода из итальянской «Аталанты», где занимал должность директора по футбольной разведке. До переезда в Италию возглавлял отдел спортивных данных в португальской «Бенфике».

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:21
В Аталанта кто нибудь остался)))
Гость
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