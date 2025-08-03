Аморим: «Моя цель — остаться в „Манчестер Юнайтед“ на 20 лет»

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вчера, 14:50

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос, не давит ли на него возможная отставка в случае плохих результатов.

Это не самое сильное давление в моей жизни. Из-за травм мне пришлось очень быстро завершить карьеру игрока. Помню, мы с женой вели таблицу в Excel, где были все наши финансы и все потребности. Поскольку я хотел помогать своей семье, то чувствовал настоящее давление. А сейчас это скорее вопрос моего эго. Я хочу быть тренером МЮ какое-то время. Мне понадобилось 5 лет на то, чтобы выбрать этот клуб. Я не хочу потерпеть неудачу. А хочу остаться здесь на 20 лет. Это моя цель. Я искренне верю в неё.

В своём недавнем интервью Аморим рассказал, чего он ждёт от своих подопечных в следующем сезоне.