«Манчестер Юнайтед» в субботу представит Шешко на «Олд Траффорд»

1754662417

вчера, 17:13

«Манчестер Юнайтед» в субботу, 9 августа, проведет на стадионе «Олд Траффорд» презентацию словенского нападающего .

Английский клуб договорился с немецким «РБ Лейпциг» о переходе 22-летнего форварда за 76,5 млн евро и бонусную выплату в размере 8,5 млн. Сегодня, 8 августа, Шешко проходит медосмотр.