Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» в субботу представит Шешко на «Олд Траффорд»

вчера, 17:13

«Манчестер Юнайтед» в субботу, 9 августа, проведет на стадионе «Олд Траффорд» презентацию словенского нападающего Беньямина Шешко.

Английский клуб договорился с немецким «РБ Лейпциг» о переходе 22-летнего форварда за 76,5 млн евро и бонусную выплату в размере 8,5 млн. Сегодня, 8 августа, Шешко проходит медосмотр.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиФорвард «Баварии» Коман интересен «Аль-Насру»
Вчера, 15:26
Не заиграл в «Ливерпуле» – уехал в «Аль-Хиляль». Карьеру форварда предлагал реанимировать Конте
Вчера, 13:18Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Шешко прибыл в Манчестер для прохождения медосмотра в МЮ
Вчера, 12:59
Главный тренер «Ливерпуля» Слот подтвердил, что форвард Нуньес покинет клуб
Вчера, 11:42
СлухиФорвард «Атлетико» Гризманн может уйти в мексиканский «Монтеррей»
Вчера, 10:56
Слухи«Бавария» готова заплатить 65 млн евро за форварда «Челси» Джексона
Вчера, 10:09
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:44
кажется, что Шешко не захотел сидеть под Исаком, потому отказал Ньюкаслу.
у МЮ поинтереснее, там Хойлунд который тяп ляп, и Зиркзе такой же.
у словенца больше шансов играть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:27, ред.
Одна надежда на Шишку... Крайних вингеров нет, полузащиты нет, защита..., - ваще не актуально , но зато шишка теперь есть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:24
Пусть сначала медосмотр пройдёт.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 