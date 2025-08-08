«Бавария» готова заплатить 65 млн евро за форварда «Челси» Джексона

1754636996

вчера, 10:09

Нападающий «Челси» интересен «Баварии».

По информации источника, мюнхенцы могут заплатить 65 млн евро за трансфер 24-летнего футболиста. Сообщается, что немецкий клуб хочет таким образом получить игрока, способного и бороться с Харри Кейном за место центрального форварда, и сыграть в паре с ним.

В минувшем сезоне Джексон провёл 30 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее стало известно, что он намерен покинуть состав «синих».