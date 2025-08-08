Soccer.ru
«Бавария» готова заплатить 65 млн евро за форварда «Челси» Джексона

вчера, 10:09

Нападающий «Челси» Николас Джексон интересен «Баварии».

По информации источника, мюнхенцы могут заплатить 65 млн евро за трансфер 24-летнего футболиста. Сообщается, что немецкий клуб хочет таким образом получить игрока, способного и бороться с Харри Кейном за место центрального форварда, и сыграть в паре с ним.

В минувшем сезоне Джексон провёл 30 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее стало известно, что он намерен покинуть состав «синих».

rufunt
rufunt
вчера в 18:09
Деньги на ветер
hate.
hate.
вчера в 13:15
Едва-ли с Кейном кто-то может всерьез бороться за место в старте.
Отпустить молодого Теля и взять Джексона - ну такое.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:53
Чё то мощно пиарят Джексона в последнее время, до конца сезона его считали средним форвардом, и трудно было представить, что за него предложат больше 40-45 млн
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:35
Если настрой ему нужный дадут. А так игрок настроения
Гость
