Не заиграл в «Ливерпуле» – уехал в «Аль-Хиляль». Карьеру форварда предлагал реанимировать Конте

Предпочёл Саудовскую Аравию.

Был интересен итальянцам

«Красные» наконец согласились с тем, что Дарвин Нуньес – их трансферный провал. У футболиста было достаточно времени и доверия от Клоппа и Слота, чтобы проявить себя. За три года в клубе уругваец провёл только один вменяемый сезон. При этом у Дарвина, как и у другого неудачника из «Бенфики», была возможность задержаться в Европе. На него претендовали сразу несколько топ-клубов Серии А.

На первых порах наиболее активным был «Наполи». Конте умеет воскрешать нападающих – показал это с Лукаку. Тот же Ромелу снял бы с Нуньеса часть нагрузки – последнего нельзя использовать в качестве наконечника атак, при этом он добавил бы разнообразия. Также ходили слухи о «Милане» и «Ювентусе». Первые не угадали с подписанием Сантьяго Хименеса. Мексиканец забил трижды в первых пяти играх за «россонери» в феврале, но после этого за три месяца отличился столько же раз. Изначально миланцы собирались приобрести Рамуша из ПСЖ , но сделка сорвалась. «Юве» тоже давно разочаровался во Влаховиче и начал искать альтернативу.

При этом для туринцев и «россонери» этот вариант не был приоритетным, а вот неаполитанцы упорствовали до последнего. За нерезультативного форварда предлагали 50 млн евро и ещё пять в качестве бонусов. Мерсисайдцы оценили футболиста в 80 млн евро, переговоры зашли в тупик.

Аравийцы спасают «Ливерпуль»

Мерсисайдцы подписали Нуньеса, когда хотели провести смену поколений в линии атаки – в легендарном трио Мане-Фирмино-Салах требовались изменения. И на бумаге Дарвин должен был вписаться идеально – ложная девятка, которая выводит на первый план вингеров. Идеальный сценарий в тандеме с Салахом.

«Красные» отдали за уругвайского форварда 85 миллионов фунтов – и вскоре выяснилось, что при всей своей работоспособности Нуньес не тянет, когда сам должен сыграть в завершении. Футболист неплохо провёл последний сезон под руководством Клоппа, но с приходом Арне Слота проиграл конкуренцию. Игрок с ценником почти в 100 млн оказался на скамейке, пока на поле были Диас или Жота.

Логично, что в такой ситуации «красные» начали искать, куда бы сплавить Нуньеса – и желательно отбить как можно больше потраченных на него денег. Поэтому для них выбор в пользу «Аль-Хиляля» был более чем очевиден. «Наполи» и другие итальянцы могли бы реанимировать его карьеру, но не имели возможности потянуть условия, которые предложили аравийцы. Неаполитанцы торговались на 50 млн евро. Шейхи, когда дело доходит до таких вопросов, не проигрывают.

Дарвина в своей команде захотел видеть лично новый тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги, так что вскоре сделку оформили. Сумма компенсации должна составить 65 млн евро с учётом бонусов, сам футболист будет получать по контракту 15 миллионов в год плюс бонусы.

Тяжелейший удар для Дарвина

Нельзя сказать, что Дарвин не прилагал никаких усилий в «Ливерпуле», чтобы изменить отношение к себе. Он до последнего пытался реанимировать карьеру. Начинал минувший сезон на скамейке – на короткие отрезки выгрызал себе место в старте. Отчасти благодаря необходимости ротации – при этом в такие моменты уругваец сам делал всё, что мог. В конце октября форвард принёс «Ливерпулю» победу над «Лейпцигом» – стал автором единственного гола. В следующей же игре провёл все 90 минут на поле и ассистировал Салаху на гол, принёсший ничью.

Дарвин позднее приносил «Ливерпулю» очки с «Астон Виллой», «Фулхэмом», «Брентфордом». Но до конца закрепить успех всё равно не удавалось – то ли из-за слабой стрессоустойчивости, то ли потому, что это его потолок. За всплесками следовали такие «перформансы» на острие, что оставалось только за голову хвататься.

Теперь же команда, которая до последнего давала форварду шанс, решила идти дальше – и это для уругвайца приговор. Он блеснул в «Бенфике», но не смог окончательно закрепиться на топ-уровне. Ладно бы Дарвина отдали в Серию А. Это хоть какой-то шанс задержаться на топ-уровне. Но теперь отправляется туда, где большинство проводит футбольную пенсию.

Теперь у Слота не будет проблем с нападающим

За Нуньеса печально – наследником Фирмино он так и не стал, в Европе не закрепился и теперь отправляется на заработки. Но глобально это просто вопрос конкуренции. У футболиста был шанс – он не смог им воспользоваться в полной мере. Теперь Слот докручивает команду до своих настроек, ему нужны подходящие исполнители. «Красные» активно проводят летнее трансферное окно – в центр подписали Флориана Вирца, нашли альтернативу Тренту, также в команде появился левый защитник Керкеж.