ЭСК поддержала решение судьи о повторном пенальти в ворота «Оренбурга»

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которое прошло 6 августа.

РПЛ , 3-й тур, «Краснодар» – «Динамо» (Москва), судья – Иван Абросимов

Момент по обращению ФК «Краснодар»

Время по таймеру: 11-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил; проверка решения судьи вынесения дисциплинарных санкций для игрока московского «Динамо» Александра Кутицкого

Решение комиссии: судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил и не вынес жёлтую карточку Александру Кутицкому «Динамо» за срыв перспективной атаки.

Голосование: единогласно

Мотивировка: Александр Кутицкий нарушает правила игры против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол, поскольку у атакующего игрока отсутствует контроль мяча, а рядом находится игрок обороняющейся команды Николас Маричаль, который может вступить в единоборство за мяч с Джоном Кордобой.

Судье следовало назначить штрафной удар в пользу «Краснодара» и вынести предупреждение игроку «Динамо» Александру Кутицкому за срыв перспективной атаки.

РПЛ , 3-й тур, «Балтика» (Калининград) – «Оренбург», судья – Евгений Кукуляк

Момент по обращению ФК «Оренбург»

Время по таймеру: 20-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить повторное выполнение пенальти в ворота «Оренбурга»

Решение комиссии: судья правильно назначил повторное выполнение пенальти в ворота команды «Оренбург»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Оренбурга» Ираклий Квеквескири входит в пределы штрафной площади до удара с 11-метровой отметки.

Квеквескири первым играет в мяч после отскока от перекладины, тем самым вмешиваясь в игру и оказывая влияние на Максима Петрова №73, который в момент удара располагался в правильной позиции.

Данные действия игрока являются нарушением процедуры пробития пенальти.

В ходе проверки ВАР обнаружил явные доказательства нарушения правил. Согласно правилам игры и протоколу ВАР, в подобной ситуации ВАР принимает фактическое решение о повторном пробитии пенальти.