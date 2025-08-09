ЭСК поддержала решение судьи о повторном пенальти в ворота «Оренбурга»

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которое прошло 6 августа.
РПЛ, 3-й тур, «Краснодар» – «Динамо» (Москва), судья – Иван Абросимов
Момент по обращению ФК «Краснодар»
Время по таймеру: 11-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил; проверка решения судьи вынесения дисциплинарных санкций для игрока московского «Динамо» Александра Кутицкого
Решение комиссии: судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил и не вынес жёлтую карточку Александру Кутицкому «Динамо» за срыв перспективной атаки.
Голосование: единогласно
Мотивировка: Александр Кутицкий нарушает правила игры против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.
Данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол, поскольку у атакующего игрока отсутствует контроль мяча, а рядом находится игрок обороняющейся команды Николас Маричаль, который может вступить в единоборство за мяч с Джоном Кордобой.
Судье следовало назначить штрафной удар в пользу «Краснодара» и вынести предупреждение игроку «Динамо» Александру Кутицкому за срыв перспективной атаки.
РПЛ, 3-й тур, «Балтика» (Калининград) – «Оренбург», судья – Евгений Кукуляк
Момент по обращению ФК «Оренбург»
Время по таймеру: 20-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи назначить повторное выполнение пенальти в ворота «Оренбурга»
Решение комиссии: судья правильно назначил повторное выполнение пенальти в ворота команды «Оренбург»
Голосование: единогласно
Мотивировка: игрок «Оренбурга» Ираклий Квеквескири входит в пределы штрафной площади до удара с 11-метровой отметки.
Квеквескири первым играет в мяч после отскока от перекладины, тем самым вмешиваясь в игру и оказывая влияние на Максима Петрова №73, который в момент удара располагался в правильной позиции.
Данные действия игрока являются нарушением процедуры пробития пенальти.
В ходе проверки ВАР обнаружил явные доказательства нарушения правил. Согласно правилам игры и протоколу ВАР, в подобной ситуации ВАР принимает фактическое решение о повторном пробитии пенальти.