Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЭСК поддержала решение судьи о повторном пенальти в ворота «Оренбурга»

вчера, 09:37

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которое прошло 6 августа.

РПЛ, 3-й тур, «Краснодар» – «Динамо» (Москва), судья – Иван Абросимов

Момент по обращению ФК «Краснодар»

Время по таймеру: 11-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил; проверка решения судьи вынесения дисциплинарных санкций для игрока московского «Динамо» Александра Кутицкого

Решение комиссии: судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил и не вынес жёлтую карточку Александру Кутицкому «Динамо» за срыв перспективной атаки.

Голосование: единогласно

Мотивировка: Александр Кутицкий нарушает правила игры против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол, поскольку у атакующего игрока отсутствует контроль мяча, а рядом находится игрок обороняющейся команды Николас Маричаль, который может вступить в единоборство за мяч с Джоном Кордобой.

Судье следовало назначить штрафной удар в пользу «Краснодара» и вынести предупреждение игроку «Динамо» Александру Кутицкому за срыв перспективной атаки.

РПЛ, 3-й тур, «Балтика» (Калининград) – «Оренбург», судья – Евгений Кукуляк

Момент по обращению ФК «Оренбург»

Время по таймеру: 20-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить повторное выполнение пенальти в ворота «Оренбурга»

Решение комиссии: судья правильно назначил повторное выполнение пенальти в ворота команды «Оренбург»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Оренбурга» Ираклий Квеквескири входит в пределы штрафной площади до удара с 11-метровой отметки.

Квеквескири первым играет в мяч после отскока от перекладины, тем самым вмешиваясь в игру и оказывая влияние на Максима Петрова №73, который в момент удара располагался в правильной позиции.

Данные действия игрока являются нарушением процедуры пробития пенальти.

В ходе проверки ВАР обнаружил явные доказательства нарушения правил. Согласно правилам игры и протоколу ВАР, в подобной ситуации ВАР принимает фактическое решение о повторном пробитии пенальти.

Подписывайся в ВК
Все новости
В РФС признали верным назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
08 августа
ОфициальноИванов рассудит «Локомотив» и «Спартак». Назначения судей на 4-й тур РПЛ
07 августа
РФС работает над привлечением новых специалистов в ЭСК
06 августа
Клуб 4-й лиги Англии попытался найти резервного судью среди болельщиков
03 августа
ОфициальноКарасёв ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартака» с «Балтикой»
02 августа
ОфициальноЧистяков рассудит «Зенит» и ЦСКА. Назначения арбитров на 3-й тур РПЛ
01 августа
Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 16:48
Если уж по-честному, за фолы на Кордобе уже штук 5 красных простили
69xapefgc9bw
69xapefgc9bw
вчера в 10:37
В ЭСК компетентные люди, значит, судья прав.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:06
При любом раскладе, ворон ворону глаз не выколит ☝️😜
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 