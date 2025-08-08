В РФС признали верным назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза признал верным решение арбитра Артема Чистякова назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче третьего тура чемпионата РПЛ против ЦСКА.
Вот что заявили в РФС:
Защитник в единоборстве с нападающим совершает удар по ноге соперника, что является фолом по неосторожности. VAR проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра назначить пенальти.
Не поставь судья пенальти и вопросов бы не было
А может не судей покупают, а игроков, которые нарушают правила и команды, которые проигрывают?
