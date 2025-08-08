Soccer.ru
В РФС признали верным назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА

вчера, 23:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза признал верным решение арбитра Артема Чистякова назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче третьего тура чемпионата РПЛ против ЦСКА.

Вот что заявили в РФС:

Защитник в единоборстве с нападающим совершает удар по ноге соперника, что является фолом по неосторожности. VAR проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра назначить пенальти.

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:38
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:07
    Подобный эпизод у ворот Зенита РФС нам бы объяснил так, что касание ноги нападающего было незначительной интенсивности, а потому это не пенальти, а ЖК нападающему за симуляцию
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 07:44
    Круговой выручил Семака, а кто в Ахмате будет спасать великого тренера?
    pu9z7bcapsa8
    pu9z7bcapsa8
    сегодня в 07:39
    Ну хоть раз ВАР помог.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 07:37, ред.
    Это был не нападающий, а убегающий от ворот игрок, который искал контакт
    Не поставь судья пенальти и вопросов бы не было
    Abruck
    Abruck
    сегодня в 07:09
    Очередная попытка давления на судей закончилась неудачей.
    h92sj8s3he7d
    h92sj8s3he7d
    сегодня в 06:47
    Как можно оспаривать очевидное.
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 05:45
    Кто бы сомневался!..
    276mnze5gqra
    276mnze5gqra
    сегодня в 04:55
      Alex_67
      Alex_67
      сегодня в 04:25
      Раз признали, значит пенальти были...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 00:08
      Были вопросы???...обращения???
