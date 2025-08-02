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Карасёв ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартака» с «Балтикой»

вчера, 16:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Российский футбольный союз опубликовал решения экспертно-судейской комиссии по итогам заседания, прошедшего 30 июля.

РПЛ, 2-й тур, «Спартак» (Москва) – «Балтика» (Калининград). Судья — Сергей Карасёв

1. Момент по обращению ФК «Спартак»

Время по таймеру: 8-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» Антона Заболотного

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак» Антона Заболотного

Голосование: единогласно

Мотивировка: Антон Заболотный виновен в серьёзном нарушении правил игры. Футболист «Спартака» опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Балтики» Мингияном Бевеевым и совершает высокий и интенсивный контакт открытыми шипами, который угрожает безопасности соперника.

2. Момент по обращению ФК «Спартак»

Время по таймеру: 58-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и удалить с поля игрока «Спартака» Маркиньоса

Решение комиссии: судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Спартака» Маркиньоса

Голосование: единогласно

Мотивировка: атакующий игрок «Балтики» Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок «Спартака» Маркиньос, находился в положении «вне игры», которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу.

В соответствии с протоколом ВАР, видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй жёлтой карточки.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 21:48
Жёлтые отменяют, потому как они влияют на последующие матчи( пропуск за перебор), а на результат прошедшего не влияют. А отмена гола влияет на результат прошедшего и не влияет на следующий.
John 5mith
John 5mith
вчера в 20:56
Так в чем ошибка судьи?
Боковой прозевал офсайд, но тут Карасев точно ни при чем. Он принимал решение по той информации, которая у него была на поле: атака по правилам (раз боковой не поднял флажок) и Маркиньос нагло сбивает рукой врывающегося в штрафную игрока. Да это был бы фол на чистую желтую даже в середине поля. И Маркиньос шел на него абсолютно умышленно. Будучи кстати уверенным что офсайда нет, иначе фолить было бы просто незачем.
Голы из незамеченных судьями офсайдов всякие послематчевые комиссии отменить не могут - раз во время матча не заметили, то заиграно. Почему желтую в такой же ситуации отменяют?
Бокового наказывать конечно надо.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
Всякое бывало в футболе...а вот раннее удаление на 11-ой минуте это как раз рекордная случайность...с 2005 года...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:34
90% эпизодов на КК - это случайность. Но вы говорили, что за шесть минут с 58-й и по 64-ю играя в меньшинстве, Спартак мог забить даже два гола. Вот это я и назвал несбыточной мечтой. Разве я не прав, если с 11-йи по 58-ю минуты Спартак не смог забить даже ОДИН гол?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:29
+++++++++++++++++100000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
cska1948
cska1948 ответ North West (раскрыть)
вчера в 20:29
Если бы в этой игре был хотя бы намёк на игру рукой и пенальти в ворота Балтики, то Спартак ОБЯЗАТЕЛЬНО сделал бы запрос в ЭСК по этому эпизоду. Но даже Спартаку этого не показалось.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:26, ред.
Первые 11 минут матча это не показатель...и Вы это лучше меня знаете...Заболотный конкретно накосячил...и это случайность повторяю ещё раз...
North West
North West ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:26
Руку не видел, но Умярова и Мартинса он пожалел.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:25
Напомню вам, что с одиннадцатой минуты Спартак играл без удалённого Заболотного. Так, что о каких равных составах в конкретной игре вы говорите?
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
Спартак обыграет Балтику в равных составах - это не реальность по вашему?)...мы же не о МС говорим или о Барсе...то что произошло это как раз случайность...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:21
Надо, чтобы мечты хоть чуть-чуть соответствовали реальности.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:18
Вредно не мечтать)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
даже фол Умярова не тянул на удаление? ))
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:17
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:16
Ну да, с 11-й и по 58-ю минуты Спартак почему-то не сподобился забить. А тут за шесть минут и сразу два гола. Да, как говорится, мечтать не вредно.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:13, ред.
Привет, Володя!!!
Нет, я сказал бы иначе: "Спасибо, товарищи судьи- за наше счастливое детство"!!!
anzhi1
anzhi1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:11
С языка сняли
anzhi1
anzhi1
вчера в 20:09
Ну все, теперь Спартаковцы точно будут говорить что судьи против Спартака всегда 😀. Да,ошиблись, бывает. Конечно,ни какого сговора нет, это не профессионализм,к сожалению
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:09
Виктор, привет! А ты бы наверняка на месте Талалаева сказал, что я никчемный тренер, что выигрываю благодаря судьям и вообще гнать меня надо в шею! Правильно?
Sergo81
Sergo81 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:08
Конечно мог забить) и мог пропустить, а с 64 мог и больше пропустить, а мог и забить), а мог и не забить и не пропустить). Так почему Карасёв не удалил умярова?
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:04
В эпизоде с Маркиньосом это ничего не изменило бы. А вот мнение некоторых комментаторов на Соккере, что Спартак проиграл из-за этого удаления, думаю, изменилось бы. В любом случае Спартак бы потерял двух игроков.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:01
Это если смотреть с одного бока. Ни одного удаления быть не могло в матче, играли не грубо
Capral
Capral ответ North West (раскрыть)
вчера в 19:56
А неназначенный пенальти за игру рукой игроком Балтики в его штрафной, мне тоже показалось?
Capral
Capral ответ North West (раскрыть)
вчера в 19:54
Ничего мне не показалось. Всем понятно, что второе удаление сломало игру. По первому удалению вопросов нет, но второе- это судейская мерзость!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ North West (раскрыть)
вчера в 19:53
Это вам так показалось. В игре Спартака не было грязи и грубости....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:52
Маэстро, как хотите, но это-Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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North West
North West ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48
Это вам так показалось. Не было там никакого цинизма.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:48
победа Балтики заслуженная.
ошибки гл.тренера и игроков Спартака и судьей - это не их ошибки.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:47
Тренер Балтики)...
Capral
Capral ответ North West (раскрыть)
вчера в 19:46
А причем здесь выражение лица Талалаева? После игры, с последней стадией ЦИНИЗМА, Талалаев заявил: "Мы выиграли с помощью удалений? Ну пусть думают". И кто он после этого?
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