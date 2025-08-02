Карасёв ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартака» с «Балтикой»

Российский футбольный союз опубликовал решения экспертно-судейской комиссии по итогам заседания, прошедшего 30 июля.

РПЛ , 2-й тур, «Спартак» (Москва) – «Балтика» (Калининград). Судья — Сергей Карасёв

1. Момент по обращению ФК «Спартак»

Время по таймеру: 8-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» Антона Заболотного

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак» Антона Заболотного

Голосование: единогласно

Мотивировка: Антон Заболотный виновен в серьёзном нарушении правил игры. Футболист «Спартака» опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Балтики» Мингияном Бевеевым и совершает высокий и интенсивный контакт открытыми шипами, который угрожает безопасности соперника.

2. Момент по обращению ФК «Спартак»

Время по таймеру: 58-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и удалить с поля игрока «Спартака» Маркиньоса

Решение комиссии: судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Спартака» Маркиньоса

Голосование: единогласно

Мотивировка: атакующий игрок «Балтики» Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок «Спартака» Маркиньос, находился в положении «вне игры», которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу.

В соответствии с протоколом ВАР, видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй жёлтой карточки.