Карасёв ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартака» с «Балтикой»

Российский футбольный союз опубликовал решения экспертно-судейской комиссии по итогам заседания, прошедшего 30 июля.
РПЛ, 2-й тур, «Спартак» (Москва) – «Балтика» (Калининград). Судья — Сергей Карасёв
1. Момент по обращению ФК «Спартак»
Время по таймеру: 8-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» Антона Заболотного
Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак» Антона Заболотного
Голосование: единогласно
Мотивировка: Антон Заболотный виновен в серьёзном нарушении правил игры. Футболист «Спартака» опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Балтики» Мингияном Бевеевым и совершает высокий и интенсивный контакт открытыми шипами, который угрожает безопасности соперника.
2. Момент по обращению ФК «Спартак»
Время по таймеру: 58-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и удалить с поля игрока «Спартака» Маркиньоса
Решение комиссии: судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Спартака» Маркиньоса
Голосование: единогласно
Мотивировка: атакующий игрок «Балтики» Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок «Спартака» Маркиньос, находился в положении «вне игры», которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу.
В соответствии с протоколом ВАР, видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй жёлтой карточки.
После игры Талалаев всё отрицал, насмехался над удалениями и тп. Ну вот, пусть посмотрит, как он выиграл. Мне он стал антипатичен, неискренний человек и удачи его команде желать не буду.
А спартачам не унывать, двигаться дальше, бороться и побеждать!!! А главное- не страдать больше из-за судейского произвола!!!!!!!
Вот, к чему привели эти новые идиотские правила- ждать до окончания момента. Одно слово- буржуазия!!!
После игры Талалаев всё отрицал, насмехался над удалениями и тп. Ну вот, пусть посмотрит, как он выиграл. Мне он стал антипатичен, неискренний человек и удачи его команде желать не буду.
А спартачам не унывать, двигаться дальше, бороться и побеждать!!! А главное- не страдать больше из-за судейского произвола!!!!!!!
Вот, к чему привели эти новые идиотские правила- ждать до окончания момента. Одно слово- буржуазия!!!