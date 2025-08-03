Клуб 4-й лиги Англии попытался найти резервного судью среди болельщиков

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вчера, 10:52

Первый матч сезона английской Лиги Два между «Шрюсбери Таун» и «Бромлей» был прерван через 25 минут при необычных обстоятельствах.

Пауза возникла из-за того, что травму получил лайнсмен. Его должен был заменить четвёртый арбитр, однако его на игре не было. Что интересно, через некоторое время представитель принимающего клуба обратился к болельщикам в надежде найти квалифицированного судью среди них.

Пока встреча была приостановлена, футболисты вернулись в раздевалки, на тот момент было неясно, когда поединок возобновится.

Ситуация позабавила многих, включая команду гостей, которая с юмором отреагировала в соцсетях и информировала болельщиков о поисках рефери.

После 14-минутного перерыва клуб из южного Лондона с радостью сообщил болельщикам, что четвёртый арбитр найден, а также пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения травмированному судье.

Из-за длительной паузы к первому тайму пришлось добавить 17 минут дополнительного времени.