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Клуб 4-й лиги Англии попытался найти резервного судью среди болельщиков

вчера, 10:52
Шрюсбери ТаунЛоготип футбольный клуб Шрюсбери Таун0 : 0Логотип футбольный клуб Бромлей (Лондон)БромлейМатч завершен

Первый матч сезона английской Лиги Два между «Шрюсбери Таун» и «Бромлей» был прерван через 25 минут при необычных обстоятельствах.

Пауза возникла из-за того, что травму получил лайнсмен. Его должен был заменить четвёртый арбитр, однако его на игре не было. Что интересно, через некоторое время представитель принимающего клуба обратился к болельщикам в надежде найти квалифицированного судью среди них.

Пока встреча была приостановлена, футболисты вернулись в раздевалки, на тот момент было неясно, когда поединок возобновится.

Ситуация позабавила многих, включая команду гостей, которая с юмором отреагировала в соцсетях и информировала болельщиков о поисках рефери.

После 14-минутного перерыва клуб из южного Лондона с радостью сообщил болельщикам, что четвёртый арбитр найден, а также пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения травмированному судье.

Из-за длительной паузы к первому тайму пришлось добавить 17 минут дополнительного времени.

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Перевод с talksport.com
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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:45
" Бармалеи" выстояли не смотря на ни какие катаклизмы...)
Гость
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