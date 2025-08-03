Клуб 4-й лиги Англии попытался найти резервного судью среди болельщиков

Первый матч сезона английской Лиги Два между «Шрюсбери Таун» и «Бромлей» был прерван через 25 минут при необычных обстоятельствах.
Пауза возникла из-за того, что травму получил лайнсмен. Его должен был заменить четвёртый арбитр, однако его на игре не было. Что интересно, через некоторое время представитель принимающего клуба обратился к болельщикам в надежде найти квалифицированного судью среди них.
Пока встреча была приостановлена, футболисты вернулись в раздевалки, на тот момент было неясно, когда поединок возобновится.
Ситуация позабавила многих, включая команду гостей, которая с юмором отреагировала в соцсетях и информировала болельщиков о поисках рефери.
После 14-минутного перерыва клуб из южного Лондона с радостью сообщил болельщикам, что четвёртый арбитр найден, а также пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения травмированному судье.
Из-за длительной паузы к первому тайму пришлось добавить 17 минут дополнительного времени.