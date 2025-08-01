Чистяков рассудит «Зенит» и ЦСКА. Назначения арбитров на 3-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура РПЛ.
2 августа (суббота)
«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалёв
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.
«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.
3 августа (воскресенье)
«Акрон» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Иванов.
«Зенит» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Алексей Резников.
«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.
4 августа (понедельник)
«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров
Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.