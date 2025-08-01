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Чистяков рассудит «Зенит» и ЦСКА. Назначения арбитров на 3-й тур РПЛ

вчера, 13:36

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура РПЛ.

2 августа (суббота)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалёв

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

3 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Иванов.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

4 августа (понедельник)

«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров

Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.

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Все комментарии
100лет
100лет
вчера в 22:25
Не можешь игрой доказать пеняй на судейство...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:39, ред.
Два Лунёва в одном матче - перебор....
Думаю Краснодару будет не просто...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:11, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 20:52
    Анатолий Кандауров.

    Как всегда- безупречная аналитика, трезвая, и, я бы сказал- мужественная, гражданская, без заискивания и на прямоту!!! Это делает вам Честь!!! Подписываюсь и подтверждаю!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 20:01
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
      вчера в 19:24
      КДК назначил РФС. Клубы не имели к этому отношения. Но КДК то признали все решения Казарцева верными. Кому это нужно и выгодно?
      CCCP1922
      CCCP1922 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 19:01
      То, что произошло с Каззрцевым, не вина, это его большая беда. Где он сейчас? По видимому отходит от стресса..
      Его, скорее всего, отстранили от работы в связи с возникшими психологическими проблемами, временно. Потому не назначают судить. Конечно, он боится.
      Говорите есть оправдательный вердикт? Я предлагал рассмотреть судейство публично, с привлечением известных специалистов и заслуженных ветеранов. К сожалению мои комментарии мало кто читает. Состав КДК выбирали, в том числе, представители наших клубов. Как избирали, за коньяком, такое и результат.
      альсато
      альсато
      вчера в 18:12
      Для чего и кого эта информация о назначении гл.судьи на матч?))))...я бы сказал, но еще пару дней хотелось бы послушать дурь!))))..Ничего личного!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
      вчера в 16:54
      В контексте вашей благородной почти в духе времен ССР, речи. хотелось бы спросить. Как вы думаете, а куда пропал так блестяще отсудивший матч КБ Казарцев. Вердикт КДК был - судья безупречен, он исчез. Не назначают и все. Значит любители футбола разбираются в правил, если так бичевали его. Ответьте пожалуйста. Просьба без иронии.
      zps6s2tjkp78
      zps6s2tjkp78
      вчера в 16:34
        Beekeeper
        Beekeeper
        вчера в 15:36
        Чистяков и Мешков. Будут помогать зениту одержать победу ))
        Robert Adeykin
        Robert Adeykin
        вчера в 15:27
          CCCP1922
          CCCP1922
          вчера в 14:50
          Какая разница, кто будет выполнять обязанности арбитров? Все равно их всех обвинят в предвзятости - эти против тех, а те против этих... Установилось некое подобие презумпции виновности. У некоторых фанатов всегда есть баннеры оскорбительного содержания и готовы матерные кричалки. Комментатор, после десяти замедленных повторов случайно замечает не самое очевидное нарушение и тут же в прямом эфире начинает клевать арбитра. А самому слабо выйти на поле посудить? Это же так легко? Судей надо оградить от игроков. Стоит послушать, что говорят местные звёзды. Сплошной мат. С судейским корпусом можно и нужно работать, а результат будет. А вот за нецензурные выражения в адрес арбитров,, я бы сразу показывал красную карточку. Воспитывать надо всех.
          Гость
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