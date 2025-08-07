Soccer.ru
Иванов рассудит «Локомотив» и «Спартак». Назначения судей на 4-й тур РПЛ

вчера, 13:58

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

8 августа (пятница)

«Динамо» Махачкала – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков

Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.

9 августа (суббота)

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Владимир Москалёв

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Артём Перов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Андрей Иванов.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

10 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Сочи» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Сергей Мацюра.​

lotsman
lotsman
вчера в 18:39
Иванов на самый ответственный матч. Спартак должен не подкачать в этом дерби. Вся наша команда за Спартак.
fz5sh7razxk5
fz5sh7razxk5
вчера в 14:45
На Иванова можно уже писать жалобу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:31
Я за Спартак ...в этом матче...(потом сделаю несколько добрых дел и мне это спишется)))

Тафгай Заболотный уже отбыл дискву и полностью готов к нейтрализации Батракова....
Играют в Москве и поддержка обеспечена....
Достаточно неплохая статистика против Галактионова.....5 мячей в ворота Локо в последней встрече в РПЛ тому подтверждение....
Да и Стакович припёр себя к стенке...раньше запланированного....теперь придётся ва-банк....или пан или пропал....
Ибо все понимают что 10-е место это не слабость состава или никчемность тренера а лишь форс-мажор, связанный с неготовностью команды к столь резвому началу первенства....очки надо набирать уже сейчас...

Календарный "подарок судьбы" Станковичу в помощь !!!
Ибо...из 10-ти следующих матчей (РПЛ,КР) - 9 Спартак проводит в Москве !!!!!

Удачи !!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:26
Еще один засунул голову в петлю.
cska1948
cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:18
Только что хотел сказать, что с Карасёвым на ВАР болельщики Зенита могут не волноваться за исход матча, но вы меня опередили.
Брулин
Брулин
вчера в 14:05
Что такое админресурс,зенитовцы всегда спрашивают? Это когда на ВАР с Зенитом назначают Сергея Карасева,а на ВАР с Краснодаром-Мешкова.
