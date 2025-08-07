Иванов рассудит «Локомотив» и «Спартак». Назначения судей на 4-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
8 августа (пятница)
«Динамо» Махачкала – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков
Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.
9 августа (суббота)
«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Виктор Кулагин.
ЦСКА – «Рубин»: судья – Владимир Москалёв
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Артём Перов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Андрей Иванов.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.
10 августа (воскресенье)
«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.
«Сочи» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Сергей Мацюра.
Тафгай Заболотный уже отбыл дискву и полностью готов к нейтрализации Батракова....
Играют в Москве и поддержка обеспечена....
Достаточно неплохая статистика против Галактионова.....5 мячей в ворота Локо в последней встрече в РПЛ тому подтверждение....
Да и Стакович припёр себя к стенке...раньше запланированного....теперь придётся ва-банк....или пан или пропал....
Ибо все понимают что 10-е место это не слабость состава или никчемность тренера а лишь форс-мажор, связанный с неготовностью команды к столь резвому началу первенства....очки надо набирать уже сейчас...
Календарный "подарок судьбы" Станковичу в помощь !!!
Ибо...из 10-ти следующих матчей (РПЛ,КР) - 9 Спартак проводит в Москве !!!!!
Удачи !!!!!!!
