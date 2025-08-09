Soccer.ru
Агент Писарского: «Будущее форварда зависит от предложений из других стран»

вчера, 20:21

Алексей Бабырь, агент 29-летнего форварда Владимира Писарского, прокомментировал будущее футболиста.

Сейчас он просто тренируется со «СКА-Ростов». Однако он может играть в других федерациях. Если поступит предложение из профессионального футбола, он, очевидно, выберет его. Вчера апелляционный комитет оставил в силе принятое решение, и, скорее всего, дальше все пойдет в CAS. Что касается будущего, то Владимиру нужно играть. Если не будет предложений из других стран, которые нас бы устраивали, то, вероятно, он сможет поиграть и в Медиалиге.

Ранее футболист был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок.

sv_1969
sv_1969
вчера в 20:56
Ну и кто его позовет то?
Гость
