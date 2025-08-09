Форвард Руис прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

1754716291

вчера, 08:11

Нападающий колумбийского клуба «Мильонариос» прибыл в Россию.

Вчера ночью 24-летнего футболиста заметили в московском аэропорту. Сообщается, что он прилетел для подписания арендного соглашения с ЦСКА сроком на 1 сезон.

В 2025 году Руис сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.