Форвард Руис прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Нападающий колумбийского клуба «Мильонариос» Даниэль Руис прибыл в Россию.
Вчера ночью 24-летнего футболиста заметили в московском аэропорту. Сообщается, что он прилетел для подписания арендного соглашения с ЦСКА сроком на 1 сезон.
В 2025 году Руис сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Если ты хочешь развиваться, то ищи молодых с горящими глазами и с хорошей результативностью. А просто дыры на поле заткнуть можно и кем-то из академии. Причём там ещё шанс есть, что игрок вырастит.
Если ты хочешь развиваться, то ищи молодых с горящими глазами и с хорошей результативностью. А просто дыры на поле заткнуть можно и кем-то из академии. Причём там ещё шанс есть, что игрок вырастит.
После того как у него забрали клуб за долги и сделали официально государственным, Гинер ничего не решает и его никто не слушает.
В ближайших планах продать Кисляка в Турцию или ещё куда, ну или в Зенит, если те хорошо заплатят и набрать дешёвых гастробайтеров.
После того как у него забрали клуб за долги и сделали официально государственным, Гинер ничего не решает и его никто не слушает.
В ближайших планах продать Кисляка в Турцию или ещё куда, ну или в Зенит, если те хорошо заплатят и набрать дешёвых гастробайтеров.