Форвард Руис прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

вчера, 08:11

Нападающий колумбийского клуба «Мильонариос» Даниэль Руис прибыл в Россию.

Вчера ночью 24-летнего футболиста заметили в московском аэропорту. Сообщается, что он прилетел для подписания арендного соглашения с ЦСКА сроком на 1 сезон.

В 2025 году Руис сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Karkaz
Karkaz ответ jRest (раскрыть)
вчера в 18:15
С хорошей результативностью не видать никому. Их всех застолбили за собой европейские клубы. Был раньше 1 аргумент, для перехода талантливых игроков - еврокубки. Теперь и этого нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:41
Не надо искажать информацию. Он в аренду на год прибыл. А там видно будет. Если проявит себя, то одно, если нет, то..... Это же не спартаковская "безошибочная" селекция типа Шамара, Мангаша, Медины и прочего шлака. У Лукойла денег много, можно и побаловаться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ jRest (раскрыть)
вчера в 15:37
Уважаемый, выскажу тебе 2 аспекта. Перечисленные тобой люди стоят таких денег, которых у ЦСКА нет. Они есть только у 2-х клубов РПЛ. Далее. Про горящие глаза. А ты заглядывал этому парню в глаза? Почему ты уверен, что они не горящие? ЦСКА больше всех своих воспитанников в РПЛ выпускает в основе. В Курсе?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:33
Прочитал опус ж\д оракула. И стало тоскливо. Вроде чел давно на сайте, но совершенно не в теме. Просвещать его бесполезно. Скажу коротко. Все что он написал не соответствует действительности.
Debil2000
Debil2000 ответ AleS (раскрыть)
вчера в 14:48
согласен! настоящий футболист начинается от 185 см, чтоб мог и головой сыграть, и сверхней полки пряники достать
Debil2000
Debil2000
вчера в 14:46
    arsena1
    arsena1
    вчера в 14:42
    У парня весьма неплохой пас и быстрые ноги при обработке мяча.
    Это точно не форвард на острие атаки, но весьма неплох в подыгрыше для Алеррандро и Мусаева
    Но заскучает он у нас. Все эти перекаты и переножки хороши в Колумбии. У нас ему так не покатать мяч
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 14:23
    Во-первых, Даня Руиз не форвард, а левый вингер, поэтому и результативность не высокая, во-вторых, в чемпионате колумбии нет прямо забивных игроков, там порой бомбардирами становятся игроки забив всего 10-12 голов.... Игрок интересный, техничный, шустрый, не берусь утверждать, что заиграет и разорвет РПЛ, но не хлам он, по манере игры напомнил Марка Гонсалеса, который когда то выступал за ЦСКА. Вообщем, не вешаем пока клеймо, смотрим, а потом сделаем выводы
    112910415
    112910415
    вчера в 13:55
    Так себе звезда...
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 13:09
    нуу вообще то, так всегда и было в ЦСКА
    AleS
    AleS
    вчера в 12:06
    Карланчика какого-то берут, чел 170 см ростом. Повыше, помощнее никого нет в мировом футболе выбрать?)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:00
    Надо бы конечно ещё по аэропортам московским походить...вдруг ещё "форварда" для Челлестини найдут.......этого заметили.....значит и ещё есть....

    Соглашусь с теми кто удивлён статистикой...неужто своих нету....способных за чемпионат (27 игр) 3 гола забить ???
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ 29fqx2aqs9r5 (раскрыть)
    вчера в 11:30
    Гинер в нынешнем ЦСКА никто, так свадебный генерал.
    После того как у него забрали клуб за долги и сделали официально государственным, Гинер ничего не решает и его никто не слушает.
    В ближайших планах продать Кисляка в Турцию или ещё куда, ну или в Зенит, если те хорошо заплатят и набрать дешёвых гастробайтеров.
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 11:27
    А тем временем, вчера, молодые динамовцы погоняли как следует подрастающих звёзд ЦСКА и заслуженно победили!
    Армейцы!
    Верным путем идёте товарищи - в Южную Америку!
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 11:12
    3 гола за 27 матчей это нападающий? Ну ЦСКА совсем скатился
    Сп62
    Сп62 ответ jRest (раскрыть)
    вчера в 10:19
    Контракт всего на один год. Человек приехал на экскурсию.
    jRest
    jRest
    вчера в 09:59
    Где наши клубы таких находят? Что это за форвард, который в тридцати играх три мяча забивает? Как можно после Лава, Карвальо или Халка всерьёз рассматривать приобретение подобных игроков?

    Если ты хочешь развиваться, то ищи молодых с горящими глазами и с хорошей результативностью. А просто дыры на поле заткнуть можно и кем-то из академии. Причём там ещё шанс есть, что игрок вырастит.
    29fqx2aqs9r5
    29fqx2aqs9r5
    вчера в 08:40
    Уголовник Гинер делает ставку на южноамериканцев, свои уже знают его делишки.
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 08:31
    Так значит в матче с Рубином его не будет...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 08:16
    От журналистов не убегал?
