Агент Оганян сообщил о серьёзном интересе «Саутгемптона» к Сперцяну

Агент Вадим Оганян прокомментировал источнику интерес к полузащитнику «Краснодара» со стороны «Саутгемптона». Информация о том, что российский игрок может продолжить карьеру в английской команде, появилась в июле.

Интерес англичан к персоне Эдуарда предметный. Я провёл переговоры с «Саутгемптоном», в ближайшее время клуб направит в «Краснодар» официальное предложение.

Я общался с Эдиком, он в курсе об интересе «Саутгемптона». Рассказал ему о проекте, видении главного тренера и спортивного директора и его роли в команде. Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нём, — это большая редкость, это не может не подкупать.