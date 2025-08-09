Soccer.ru
Агент Оганян сообщил о серьёзном интересе «Саутгемптона» к Сперцяну

вчера, 16:23

Агент Вадим Оганян прокомментировал источнику интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны «Саутгемптона». Информация о том, что российский игрок может продолжить карьеру в английской команде, появилась в июле.

Интерес англичан к персоне Эдуарда предметный. Я провёл переговоры с «Саутгемптоном», в ближайшее время клуб направит в «Краснодар» официальное предложение.

Я общался с Эдиком, он в курсе об интересе «Саутгемптона». Рассказал ему о проекте, видении главного тренера и спортивного директора и его роли в команде. Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нём, — это большая редкость, это не может не подкупать.

«Саутгемптон» — огромный клуб, который существует более 139 лет, с большими традициями и уважением в мировом футболе. То количество футболистов, которое прошло через них, впечатляет: Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Люк Шоу, Ромео Лавия. Клуб провёл в АПЛ 12 сезонов. Уверен, в новом сезоне они с большим отрывом вернутся в АПЛ, потому что по уровню финансирования и состава в Чемпионшипе они стоят особняком. Тем более с учётом сегодняшней ситуации получить такое предложение крайне трудно, поэтому только глупый человек может отрицать, насколько оно интересное. Да и как всем известно, Эдик неоднократно говорил, что хочет попробовать себя в Европе. Считаю, такое право он заслужил, поэтому не думаю, что, если Эдуард решится, клуб будет препятствовать его уходу. Тем более после сезона, где он принёс «Краснодару» чемпионство. Так что посмотрим.

Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 18:39
Видимо кто то читает соккер.....и мои недавние доводы об Саутгемптоне......мог ли навести на правильные ход мыслей в пользу клуба даже из чемпионшипа.....ведь это еще Англия........тем более что сидеть в российском чемпионате который все равно не участвует в еврокубках, лучше отправится в шип, а дальше может быть повышение до АПЛ......

PS Я так понимаю с Жироной уже закончено оттуда не позвонили.........
2zja25k9duqz
2zja25k9duqz
вчера в 17:32
Второй год пытаются куда-то пристроить, пока ничего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:07, ред.
Ну наконец то всё по-серьёзке пошло....

А теперь крайняя степень серьёзности...началась...

Поговаривают агенту звонил сам Саут Гемптян.....
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 16:57
Чепионшип так-то посильнее и сложнее чем РПЛ будет.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 16:55
Начинать смеяться? Во-первых это уже 25-е "серьёзное" предложение. А во-вторых это Чемпионшип (!). Почему бы не отправить Эдо в высшую лигу, хотя-бы Румынии (это ведь тоже Европа). И ЧЕМ высшая лига Румынии лучше чемпионского Краснодара? Агент?
112910415
112910415
вчера в 16:55
Может, и правда...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:54
Армянские сказки продолжаются?😁 Сперцян походу уже сам устал от него
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:54
В Англии нужно бороться за место под солнцем. Постоянно быть готовым ложиться костьми ради результата. Сперцян, мне кажется, не сможет там.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:52
Столько пурги нагнал , а конкретики пока не видно
s53drffdh6x6
s53drffdh6x6
вчера в 16:27
Ну и скатертью дорога.
pccxvq8w5vj4
pccxvq8w5vj4
вчера в 16:23
Армянское радио не дремлет
