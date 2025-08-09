Агент Оганян сообщил о серьёзном интересе «Саутгемптона» к Сперцяну

Агент Вадим Оганян прокомментировал источнику интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны «Саутгемптона». Информация о том, что российский игрок может продолжить карьеру в английской команде, появилась в июле.
Интерес англичан к персоне Эдуарда предметный. Я провёл переговоры с «Саутгемптоном», в ближайшее время клуб направит в «Краснодар» официальное предложение.
Я общался с Эдиком, он в курсе об интересе «Саутгемптона». Рассказал ему о проекте, видении главного тренера и спортивного директора и его роли в команде. Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нём, — это большая редкость, это не может не подкупать.
«Саутгемптон» — огромный клуб, который существует более 139 лет, с большими традициями и уважением в мировом футболе. То количество футболистов, которое прошло через них, впечатляет: Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Люк Шоу, Ромео Лавия. Клуб провёл в АПЛ 12 сезонов. Уверен, в новом сезоне они с большим отрывом вернутся в АПЛ, потому что по уровню финансирования и состава в Чемпионшипе они стоят особняком. Тем более с учётом сегодняшней ситуации получить такое предложение крайне трудно, поэтому только глупый человек может отрицать, насколько оно интересное. Да и как всем известно, Эдик неоднократно говорил, что хочет попробовать себя в Европе. Считаю, такое право он заслужил, поэтому не думаю, что, если Эдуард решится, клуб будет препятствовать его уходу. Тем более после сезона, где он принёс «Краснодару» чемпионство. Так что посмотрим.
PS Я так понимаю с Жироной уже закончено оттуда не позвонили.........
А теперь крайняя степень серьёзности...началась...
Поговаривают агенту звонил сам Саут Гемптян.....
