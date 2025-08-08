Агент ищет для Денисова новый клуб в Бразилии

Защитник московского «Спартака» может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Об этом рассказал агент футболиста :

До конца трансферного окна не будем дергать , у него достаточно сложная ситуация со временем и тяжело идут переговоры. Но недавно я разговаривал с коллегой из Бразилии из достаточно серьезного агентства. Спросил у него, не будет ли им интересен такой игрок, как Данька – не Дани Алвес, который все время бежит вперед, а силовой защитник, способный сзади все забетонировать. Он говорит: «У меня есть два клуба, которые искали защитника такого формата». Посмотрим, что будет. Мне кажется, интересная история.