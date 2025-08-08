Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент ищет для Денисова новый клуб в Бразилии

вчера, 17:50

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Об этом рассказал агент футболиста Александр Маньяков:

До конца трансферного окна не будем дергать Франа Кахигао, у него достаточно сложная ситуация со временем и тяжело идут переговоры. Но недавно я разговаривал с коллегой из Бразилии из достаточно серьезного агентства. Спросил у него, не будет ли им интересен такой игрок, как Данька – не Дани Алвес, который все время бежит вперед, а силовой защитник, способный сзади все забетонировать. Он говорит: «У меня есть два клуба, которые искали защитника такого формата». Посмотрим, что будет. Мне кажется, интересная история.

Подписывайся в ВК
Все новости
Агент Кисляка — об интересе «Фенербахче» к игроку: «Его там хорошо знают»
Вчера, 16:37
Слухи«Крылья Советов» не собираются продавать Солдатенкова в «Сочи»
Вчера, 13:57
СлухиПолузащитник «Фейеноорда» мог перейти в ЦСКА
Вчера, 12:37
СлухиЗащитник «Фенербахче» Джику близок к переходу в «Спартак»
Вчера, 11:14
СлухиЗащитник «Зенита» Адамов не захотел возвращаться в «Ахмат»
07 августа
СлухиЦСКА не может договориться с «Эстудиантесом» о трансфере Паласиоса
07 августа
Сортировать
Все комментарии
thwuxm9vvu57
thwuxm9vvu57
вчера в 19:38
Не смешите людей,чтобы какого-то Россиянина пригласили в Бразилию,такого анекдота мне ещё слышать не приходилось!!!
u5m697m8djm6
u5m697m8djm6
вчера в 19:38
Какой только ерунды не напишут. По Денисову пердив скучает.
ABir
ABir
вчера в 19:33
Денисов в Бразилии будет выглядеть весьма колоритно
Брулин
Брулин
вчера в 19:31
И предложить Зениту через год как перспективного бразильского защитника Данило.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:17
Смешно конечно. Агент случаем не барон Мюнгхаузен)))
shlomo
shlomo
вчера в 19:12
А агент ничего не попутал.... может это он про другого говорил.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 18:49
"силовой защитник, способный сзади все забетонировать"

у агента отличное чувство юмора :)
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:43
Или в Туркмению
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 18:42
Денисова,Хлусевича,Литвинова отдайте даром,пусть в фавеллах поиграют. Хоть куда лишь бы подальше от Спартака надо держать этих игроков.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:41
Вау, агент Денисова пытается выбить повышение зарплаты. Им бы губозакатывательную машинку, а то он итак зарплату как футболист получает футболистом не являясь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:40
Ещё есть Венесуэла, Аргентина Армения.,.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:38
Лапшу развесил знатную. Особо улыбнула фраза про умение Денисова все забетонировать сзади. Непонятно только у кого сзади и зачем?
112910415
112910415
вчера в 18:26
Ура, оттуда его Зенит купит! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:25
Все бразильское, что умеет играть в футбол учитывается и отслеживается постоянно. Бразильские футболисты это мировой брэнд. Сортировать игроков на отличных, хороших и так далее, начинают сразу. Это удобно - в зависимости от кошелька показывают товар, соответствующего уровня.. Обманывают ли покупателей? Это происходит на каждом шагу. Чтобы нормально работать, нужен постоянный прикормленный местный агент. Продают всё, что шевелится. Иногда так активно распродают, самим не хватает игроков. Тогда нанимают гастарбайтеров. Лучшие это уругвайцы и аргентинцы. Денисов сможет там заиграть хоть в ведущих клубах. А вот деньги там платят только за работу. Лавка приносит гроши.
bs5az52rbbkd
bs5az52rbbkd
вчера в 18:20
С такой фамилией агенту только в дурке команду искать для Денисова.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:19
Шутка наверное от агента...)))
ethqmkb7bm3d
ethqmkb7bm3d
вчера в 18:16, ред.
Агент Маньяков ищет на бразильских пляжах команду, которая возмёт игрока Спартака Денисова мячики подавать если тот улетит в воду.
adekvat
adekvat
вчера в 18:01
Денисов наш ответ Бразилии. Бразильцы все в Европу бегут, а Денисова агент в обратку отправляет.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:53
А почему бы и нет? В Бразилии играет достаточно много гастарбайтеров.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 