Марио Фернандес высказался по поводу интереса к нему со стороны «Ахмата»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России отреагировал на информацию о возможном переходе в «Ахмат».

«Ахмат» — клуб с традициями. В Грозном всегда была хорошая команда с качественными футболистами, против которых было сложно играть. Я очень хорошо знаю их тренера Станислава Черчесова, он проделал большую работу в российской сборной. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьёй и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью, я бы очень хотел снова играть.