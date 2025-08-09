Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Марио Фернандес высказался по поводу интереса к нему со стороны «Ахмата»

вчера, 14:20

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес отреагировал на информацию о возможном переходе в «Ахмат».

«Ахмат» — клуб с традициями. В Грозном всегда была хорошая команда с качественными футболистами, против которых было сложно играть. Я очень хорошо знаю их тренера Станислава Черчесова, он проделал большую работу в российской сборной. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьёй и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью, я бы очень хотел снова играть.

Предыдущим клубом Фернандеса был «Зенит», который он покинул летом 2024 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ахмат» хочет подписать Марио Фернандеса
Вчера, 12:13
СлухиПолузащитник «Зенита» может перейти в «Эльче»
Вчера, 10:45
Форвард Руис прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА
Вчера, 08:11
СлухиАгент рассказал, что Моуриньо лично интересовался Кисляком
08 августа
Агент ищет для Денисова новый клуб в Бразилии
08 августа
Агент Кисляка — об интересе «Фенербахче» к игроку: «Его там хорошо знают»
08 августа
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:29
Можно кстати и Даниеля Корвалью Черчесову позвонить....
Парню всего 42....
q7wtzrvppj6t
q7wtzrvppj6t
вчера в 15:19
Красивая, конечно, была ложь.
112910415
112910415
вчера в 15:01
Да поздно уже, поздно...
Vilar
Vilar
вчера в 14:53
Терек решил в архиве покопаться и о, счастье: в Бразилии с "дикими обезьянами" живёт марио... пока переедет, будет уже 35 лет... думаю, он не нужен.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:50
То есть интереса к Марио Фернандесу со стороны Ахмата просто не было. Откуда же берутся эти слухи об интересе клубов к бывшему игроку сборной России по футболу??? Да он сам и является источником подобной информации. Большого ума для этого не надо. Зачем? Видимо не хватает общения.. А ведь уходил не совсем понятно, как-то скользя...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:25
Хочет играть,надо пригласить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 