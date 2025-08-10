Soccer.ru
Карпукас — о прогрессе Батракова: «Дайте ему „Золотой мяч“»

вчера, 11:02

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что его одноклубник Алексей Батраков заслуживает самой престижной личной награды в футболе.

Батракову нужно давать «Золотой мяч». Алексей – великолепный футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, у него всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше. Оберегаем ли мы его от звёздной болезни? Он должен справляться сам. Мы помогаем ему на поле. С остальным он и сам разберётся.

Напомним, что Батраков оформил хет-трик в предыдущем матче Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:20
Да прикололся чувак. А злопыхателей сразу повылазило! Это вам не Иуда Глушенков. С психикой у Лёхи всё ровно. Воспитывайте своих, а не негро-латиносами свои клубы прославляйте! Всем удачи!)))
Futurista
Futurista
вчера в 14:10
Таких Батраковых 20-ти летних было пруд пруди...потом пшик и нету)...причём даже не тот Нету который за Зенит играл)...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 12:53
Начинается...
xtep6ze82wx9
xtep6ze82wx9
вчера в 12:39
И золотую корону еще надеть на крашеную голову.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:10
Конечно же, Артём просто пошутил...
Гость
