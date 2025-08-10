Карпукас — о прогрессе Батракова: «Дайте ему „Золотой мяч“»

Полузащитник «Локомотива» заявил, что его одноклубник заслуживает самой престижной личной награды в футболе.

Батракову нужно давать «Золотой мяч». Алексей – великолепный футболист, у него потрясающая голова. Он работоспособный, у него всё есть. Мы рядом, поможем ему становиться лучше. Оберегаем ли мы его от звёздной болезни? Он должен справляться сам. Мы помогаем ему на поле. С остальным он и сам разберётся.