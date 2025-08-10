Soccer.ru
Защитник «Балтики» Варатынов извинился за промах в пустые ворота

вчера, 09:16
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов оценил матч своей команды против «Крыльев Советов».

Мне показалось, что «Крылья» два раза выбежали в атаку и создали два опасных момента. Один из них — угловой и нелепый пропущенный гол. Других моментов у них не помню. У меня был отличный шанс, просто не получилось забить. Хочу извиниться перед болельщиками за то, что не реализовал. Не знаю, как не попал с метра. Такое только в футбольных курьёзах видел.

Варатынов в одном из эпизодов оказался очень близко от пустых ворот соперника, но пробил в штангу. «Балтика» на выезде поделила очки с «Крыльями Советов» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

