Защитник «Балтики» Варатынов извинился за промах в пустые ворота

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов оценил матч своей команды против «Крыльев Советов».
Мне показалось, что «Крылья» два раза выбежали в атаку и создали два опасных момента. Один из них — угловой и нелепый пропущенный гол. Других моментов у них не помню. У меня был отличный шанс, просто не получилось забить. Хочу извиниться перед болельщиками за то, что не реализовал. Не знаю, как не попал с метра. Такое только в футбольных курьёзах видел.
Варатынов в одном из эпизодов оказался очень близко от пустых ворот соперника, но пробил в штангу. «Балтика» на выезде поделила очки с «Крыльями Советов» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).