Защитник «Балтики» Варатынов извинился за промах в пустые ворота

Защитник «Балтики» оценил матч своей команды против «Крыльев Советов».

Мне показалось, что «Крылья» два раза выбежали в атаку и создали два опасных момента. Один из них — угловой и нелепый пропущенный гол. Других моментов у них не помню. У меня был отличный шанс, просто не получилось забить. Хочу извиниться перед болельщиками за то, что не реализовал. Не знаю, как не попал с метра. Такое только в футбольных курьёзах видел.