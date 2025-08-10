Защитник ЦСКА Лукин: «При Челестини мы играем в более атакующей манере»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после матча с «Рубином» (5:1) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги порассуждал об изменениях в игре ЦСКА при новом тренере Фабио Челестини.
Я очень благодарен Фабио за доверие, он даёт мне играть. А я готов отдавать себя на 120 процентов, бороться за команду, за тренера, за фанатов. Буду делать всё возможное, чтобы приносить пользу. Что касается стиля, то при Фабио мы играем в более атакующий футбол, более рискованный и с высокой линией обороны.
Напомним, что Челестини возглавил «армейцев» 20 июня. На данный момент ЦСКА сыграл 6 официальных матчей под его руководством во всех турнирах, одержал 4 победы и 2 раза сыграл вничью.
просто такая закономерность происходит в ЦСКА.
как Николич.
