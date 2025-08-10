Soccer.ru
Защитник ЦСКА Лукин: «При Челестини мы играем в более атакующей манере»

вчера, 10:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после матча с «Рубином» (5:1) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги порассуждал об изменениях в игре ЦСКА при новом тренере Фабио Челестини.

Я очень благодарен Фабио за доверие, он даёт мне играть. А я готов отдавать себя на 120 процентов, бороться за команду, за тренера, за фанатов. Буду делать всё возможное, чтобы приносить пользу. Что касается стиля, то при Фабио мы играем в более атакующий футбол, более рискованный и с высокой линией обороны.

Напомним, что Челестини возглавил «армейцев» 20 июня. На данный момент ЦСКА сыграл 6 официальных матчей под его руководством во всех турнирах, одержал 4 победы и 2 раза сыграл вничью.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:51
нет, лично не общаемся)))
просто такая закономерность происходит в ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:16
Тебе лично об этом сказал ? Или на заборе прочитал? Ценная инфа, однако!
112910415
112910415
вчера в 11:27, ред.
В крайнем матче отменно получилось!
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:57
Игру которую ставит Челестини очень нравится.
9rqhr9s53dyz
9rqhr9s53dyz
вчера в 10:50
Рубин вчера это явно уловил
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:42, ред.
Если коротко, то футбол ЦСКА стал интереснее. Острые проходы по флангам чередуются с быстрой игрой в центре со сменой мест, мелким пасом. Это смотрится. Конечно состава не хватает. Но игра нравится
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:29
через год-полтора и Челестини уйдет.
как Николич.
Гость
