Защитник ЦСКА Лукин: «При Челестини мы играем в более атакующей манере»

вчера, 10:27

Защитник ЦСКА после матча с «Рубином» (5:1) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги порассуждал об изменениях в игре ЦСКА при новом тренере .

Я очень благодарен Фабио за доверие, он даёт мне играть. А я готов отдавать себя на 120 процентов, бороться за команду, за тренера, за фанатов. Буду делать всё возможное, чтобы приносить пользу. Что касается стиля, то при Фабио мы играем в более атакующий футбол, более рискованный и с высокой линией обороны.