Рахимов — о поражении в матче с ЦСКА: «В наши ворота залетело всё»

вчера, 07:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

Всё, что можно было, залетело в наши ворота. К сожалению, такое бывает. После матча двоякое ощущение, ведь у нас было достаточно много моментов. Даже больше, чем у ЦСКА. Болезненное поражение, но такие должны случаться. Это то, на чём ты можешь заострять внимание команды и давать ей понять, что без максимальной концентрации такое может быть. И если соперник достаточно сильный и у него всё хорошо получается, то вот так может произойти.

ЦСКА на своём поле в Москве обыграл «Рубин» со счётом 5:1.

oFANATo
oFANATo
вчера в 12:38
Челестини переиграл Рахимова......
Old16
Old16
вчера в 10:08
С такой трансферной компанией абсолютно реальный счет
Capral
Capral
вчера в 08:59
Кривит душой опытный наставник, явно лукавит. Поражение чисто тренерское- от начала и до конца!!! Складывалось мнение, что Рубин продолжает феерию в игре с Зенитом и не может остановиться. На лицо явные тренерские просчеты- даже не тактические, но стратегические. Так безумно и безголово бежать в атаку без оглядки на свои тылы- это не футбол Рахимова. Опытный, осторожный и выжидающий тренер, вдруг изменил своим принципам и сыграл в чуждый и нетипичный для себя футбол... Но все это не умаляет игры ЦСКА, который грамотно воспользовался ошибками соперника и наказал, того, за самоуверенность. Рахимов, тот тренер, который максимально дорожит центром поля, но в этой игре, он проиграл его вчистую. Ну что же, будет урок... Как правило, подобные разгромы- свидетельство того, что одни играли, другие стояли.
chromage
chromage
вчера в 08:36
Лучше бы вообще не выходили на поле. Техарь 0:3 был бы )
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:21
Однако счёт на табло к сожалению для Рубина
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:09
Точнее и не скажешь, всё верно...
7fkde8jp76n4
7fkde8jp76n4
вчера в 07:45
Такое впечатление, что рубин на матч не приехал.
