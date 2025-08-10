Рахимов — о поражении в матче с ЦСКА: «В наши ворота залетело всё»

Главный тренер «Рубина» оценил матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА .

Всё, что можно было, залетело в наши ворота. К сожалению, такое бывает. После матча двоякое ощущение, ведь у нас было достаточно много моментов. Даже больше, чем у ЦСКА . Болезненное поражение, но такие должны случаться. Это то, на чём ты можешь заострять внимание команды и давать ей понять, что без максимальной концентрации такое может быть. И если соперник достаточно сильный и у него всё хорошо получается, то вот так может произойти.