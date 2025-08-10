У «Зенита» худший старт сезона за 17 лет. Черчесов сенсационно обыграл Семака

1754805980

сегодня, 09:06

«Ахмат» остановил фаворита.

Черчесов грамотно использовал старый «автобус»

До свежего поражения у «Зенита» было девять подряд побед над «Ахматом», если засчитать один успех в серии пенальти. Разница мячей 26:9, и ни одного поражения фаворита на поле в Грозном за последние девять лет. «Зенит» прервал успешную серию против неуступчивого, но удобного соперника. Тренер Черчесов, который не работал в РПЛ десять лет, остановил Семака. Теперь у «Зенита» худший старт в РПЛ с 2008 года, когда команду тренировал Адвокат. Дик тогда пришел на финиш пятым.

«Зенит» привычно и бесцельно давил на оборону «Ахмата», а хозяева поля работали с мячом лишь чуть больше четверти игрового времени. Черчесов позволил своей новой команде сыграть в стиле прошлого. Строгие линии защиты «Ахмата» располагались близко друг к другу. Игрокам впервые в сезоне хватило концентрации, и команда из Грозного одержала первую победу после четырех поражений подряд. Они проиграли «Зениту» в Кубке России, когда у соперника был неосновной состав, но теперь всё сложилось иначе.

Футболисты «Ахмата» приноровились к тактике Семака. Сергей Богданович в очередной раз неудачно экспериментировал с расположением и задачами футболистов, а его оппонент Черчесов благодаря опыту построил непроницаемую оборону. Победную разницу в счете обеспечил диагональный прострел Богосаваца в сторону дальней штанги. Защитник Дркушич неудачно оказался на пути мяча, и небольшого рикошета хватило для празднования на стадионе. После этого «Ахмат» не испугался преимущества.

Черчесов показал Семаку старую тренерскую школу времен Бердыева. «Ахмат» сыграл в стиле 2015 года, когда Станислав Саламович покинул РПЛ . Спустя десять лет модные гости из Санкт-Петербурга не были готовы сломать соперника, который сам вообще не подставлялся. У «Ахмата» многие футболисты сыграли без мяча на очень приличном уровне. Голкипер Шелия может вспомнить только зрелищный, но технически простой сейв после удара Кассьерры головой под перекладину.

«Ахмат» отказался от агрессивного комбинационного футбола, который не сработал против ЦСКА и «Динамо» из Махачкалы. Грозненцы отложили на время яркость и изящность в пользу результата. Правильный выбор после четырех поражений и отставки тренера Сторожука. Все до матча понимали, что покажет «Ахмат», но качество позиционных атак «Зенита» было на невероятно низком уровне. Голкипера Шелию нельзя назвать главным героем матча, но нужно отметить надежную игру хавбеков во главе с ангольцем Келиано.

По ударам в створ обе команды выступили скромно, а лучше всего стиль игры «Ахмата» в первом матче Черчесова описывает статистика выносов мяча от ворот: хозяева поля 41 раз прерывали чужую атаку именно таким образом. Футболисты «Ахмата» не рисковали, не покидали линии обороны, ведь их было две. Они не контратаковали числом. Важно было не раскрываться. Никто не ставил на комбинации и дриблинг, даже Садулаев. «Ахмат» вышел набрать очки и благодаря автоголу победил «Зенит».

Семак выбрал слабый план на игру и не прогрессирует

Горе от изобилия: у «Зенита» слишком много футболистов, которые хотят играть в основе. На поле много универсальных игроков, что позволяет Сергею Богдановичу использовать гибридные схемы с переходом на три центральных защитника, вингерами в роли латералей и с хавбеками в качестве инсайдов. А самых логичных ходов против «автобуса» не дождались. У «Зенита» не было удачных смещений атакующих полузащитников в центр на дриблинге и ударов в створ.

Шелию тревожили в среднем каждые полчаса. С таким темпом можно было забыть о победе. «Зенит» снова ждал, что повезет с пенальти, но статистика в роли критика бывших чемпионов. У команды Семака лишь два гола с игры при трёх реализованных пенальти. Футболисты «Ахмата» старались не нарушать правила. По фолам команды были близки, игроки с желтыми карточками не грубили во второй раз. «Зениту» не подарили три очка, и это его сломало.

Невезучий «Ахмат» сыграл строго. Наивная вера Семака в то, что победа придет сама, превратила третью подряд ничью «Зенита» в первое поражение тренера в сезоне. Всё по делу, ведь на крупную неудачу питерцы нарывались ещё против «Ростова» и ЦСКА , когда получили волевую победу и ничью. Против «Рубина» был другой сюжет: там упустили перевес в два гола. И снова можно говорить о проблемах Семака во всех фазах игры. Бразильский «Зенит» играет скверно.

В основе команды есть шесть бразильцев, на замену вышли два аргентинца. Добавляем двух колумбийцев и получаем команду, наводненную приличными иностранцами. Но не хватило ещё одного: защитник Нино получил травму. Вернулся Луис Энрике, но атакующий хавбек мыслями в чемпионате Саудовской Аравии, где пасует на Дарвина Нуньеса в составе «Аль-Хиляля». Энрике тоже читает новости и понимает, что может сорвать большой куш.

У «Зенита» была схема «ёлочкой», но в такой модели игры центральные защитники должны выдавать забросы на рослого форварда Соболева, а у Семака больше нет Ракицкого и Ловрена для успешных лонгболлов. И Соболев – не второй Дзюба по мастерству работы корпусом и на втором этаже. Трудно понять, на что рассчитывал Семак. Единственный логичный ответ – на легендарную невезучесть «Ахмата». Однако наивно было ставить на то, что Черчесов сыграет открыто.

Станислав Саламович – агрессивный дядька, но ему 61 год. Тестостерона меньше, а неудачи со сборной Казахстана привели к тому, что лидеры РПЛ отказались от Черчесова. Он не приказал «Ахмату» рисковать после четырех поражений, грозненцы отбились и дождались автогола. Больше вопросов к «Зениту» и Семаку. Его футболисты плохо готовы физически. Пока игроки «Зенита» готовили навесы, защитник «Ахмата» Гандри успевал успешно выстроить линию обороны.

Эксперименты с позициями Сантоса, Вендела, Мантуана, Педро и Энрике не помогли забить. Сначала вышли аргентинцы Гонду и Вега, а потом Кассьерра и Мостовой, но две порции замен ничего принципиально не изменили. Ни на 40-й, ни на 80-й минутах матча не было ощущения, что «Зенит» перевернет игру. Речь о сенсации по умолчанию, ведь «Ахмат» обыграл фаворита, но по ходу матча зрители не сомневались: тренер Семак заслуженно проигрывает.