Сайт ESPN составил рейтинг лучших тренеров Европы

Спортивное издание ESPN опубликовало рейтинг тридцати лучших футбольных тренеров Европы. При составлении списка авторы учитывали несколько факторов: тактическое мышление, стиль игры, управленческие навыки, взаимодействие с игроками и прессой, достижения в карьере, а также способность удивлять и внедрять инновации. Рассматривались только те тренеры, которые возглавляли свои команды как минимум год.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Луис Энрике, ПСЖ.
2. Арне Слот, «Ливерпуль».
3. Пеп Гвардиола,«Манчестер Сити».
4. Хаби Алонсо, «Байер»/«Реал».
5. Ханс-Дитер Флик, «Барселона».
6. Микель Артета, «Арсенал».
7. Антонио Конте, «Наполи».
8. Симоне Индзаги, «Интер»/«Аль-Хиляль».
9. Джан Пьеро Гасперини, «Аталанта»/«Рома».
10. Эрнесто Вальверде, «Атлетик».