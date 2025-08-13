 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

Сайт ESPN составил рейтинг лучших тренеров Европы

сегодня, 09:05

Спортивное издание ESPN опубликовало рейтинг тридцати лучших футбольных тренеров Европы. При составлении списка авторы учитывали несколько факторов: тактическое мышление, стиль игры, управленческие навыки, взаимодействие с игроками и прессой, достижения в карьере, а также способность удивлять и внедрять инновации. Рассматривались только те тренеры, которые возглавляли свои команды как минимум год.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Луис Энрике, ПСЖ.

2. Арне Слот, «Ливерпуль».

3. Пеп Гвардиола,«Манчестер Сити».

4. Хаби Алонсо, «Байер»/«Реал».

5. Ханс-Дитер Флик, «Барселона».

6. Микель Артета, «Арсенал».

7. Антонио Конте, «Наполи».

8. Симоне Индзаги, «Интер»/«Аль-Хиляль».

9. Джан Пьеро Гасперини​, «Аталанта»/«Рома».

10. Эрнесто Вальверде, «Атлетик».

Подписывайся в ВК
Все новости
Матчи сборной России с Перу и Чили пойдут в рейтинг ФИФА
11 августа
ОфициальноЖенская сборная России осталась на 28-м месте в рейтинге ФИФА
07 августа
Матч Россия — Иордания пойдёт в рейтинг ФИФА
05 августа
ESPN: Месси вошёл в топ-5 лучших назначенных игроков в истории МЛС
28 июля
«Спартак» был самой популярной командой по телепросмотрам в сезоне-2024/25
22 июля
Матчи Клубного чемпионата мира посмотрели более 2 миллиардов зрителей
17 июля
Сортировать
Все комментарии
djaich
djaich
сегодня в 13:53, ред.
Антоха, похоже, лучший. Единственный, кто уже долгие годы берет кризисные команды и выводит их на вершину, а в случае с Ювентусом и Интером создавал сплоченные коллективы с перспективой многолетнего доминирования и под руководством тренеров-сменщиков. Но с такими методами работы когда нибудь его какой нибудь приступ хватит (тьфу-тьфу-тьфу).
Брулин
Брулин
сегодня в 13:06
Очень грубый наброс
прям вообще с реальностью не пересекается
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:32
Гвардиола, я так понимаю, как и Месси, должен быть в любом топе просто потому что должен.
Вы говорите, Гвардиола провалил с треском весь прошлый сезон... да вы просто хейтер, и завидуете Пепу.
Vilar
Vilar
сегодня в 11:23
А где ещё 20, может быть, из них Спартак, кого нибудь выберет?
Шуня771
Шуня771
сегодня в 10:54
Гвардиола под сомнением....)
А вот Левонида Викторовича надоть рассмотреть....
Шеньхуа в прорыве!)
jRest
jRest
сегодня в 10:43
Непонятно удивление. Чёрным по белому же написано - способность удивлять. Гвардиола очень удивил в прошлом сезоне - по праву в списке. Индзаги тоже удивил так удивил в финале ЛЧ.

А Семака подождите в следующем рейтинге, он всего месяц удивляет, пусть опыта наберётся.
sihafazatron
sihafazatron ответ bh8jnt2s6umk (раскрыть)
сегодня в 10:29
Где-то с Семаком пьют....
Barcelona
Barcelona
сегодня в 10:02, ред.
Не могу понять, что делает Алонсо на четвёртом месте!
lk_483777
lk_483777
сегодня в 09:49
Энрике, Слот и Флик еще как-то в этом сезоне пошумели, а остальные из года в год без изменений. Пеп так вообще провал в прошлом сезоне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:42, ред.
Как так то ???
Флик вам в Слот....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:36
Что в этом списке делает Гвардиола? В прошлом сезоне он облажался.
bh8jnt2s6umk
bh8jnt2s6umk
сегодня в 09:17
Где Валера? Почему нет?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 