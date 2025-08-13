Сайт ESPN составил рейтинг лучших тренеров Европы

1755065128

сегодня, 09:05

Спортивное издание ESPN опубликовало рейтинг тридцати лучших футбольных тренеров Европы. При составлении списка авторы учитывали несколько факторов: тактическое мышление, стиль игры, управленческие навыки, взаимодействие с игроками и прессой, достижения в карьере, а также способность удивлять и внедрять инновации. Рассматривались только те тренеры, которые возглавляли свои команды как минимум год.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. , ПСЖ .

2. , «Ливерпуль».

3. ,«Манчестер Сити».

4. , «Байер»/«Реал».

5. , «Барселона».

6. , «Арсенал».

7. , «Наполи».

8. , «Интер»/«Аль-Хиляль».

9. , «Аталанта»/«Рома».

10. , «Атлетик».