Матчи Клубного чемпионата мира посмотрели более 2 миллиардов зрителей

Стала известна телеаудитория Клубного чемпионата мира, который нынешним летом прошел в США с участием 32 команд со всех континентов.
Британская пресса утверждает, что матчи турнира ФИФА посмотрели более 2 миллиардов зрителей.
Спортивный стриминговый сервис DAZN отметил рост премиум-подписчиков на 5%, а наибольший интерес к турниру был в Бразилии благодаря успехам «Флуминенсе» и «Палмейраса» – команда из Рио-де-Жанейро добралась до полуфинала, а клуб из Сан-Паулу вышел в четвертьфинал.
Столько денег на организацию и плюс еще на премиальные клубам потратились.
Просто так такие деньги не отдают.
Многие смотрели. Хороший и интересный чемпионат был. Кстати, если вы не смотрели в ДАЗН есть все игры. Рекомендую, много интересного найдете.
Столько денег на организацию и плюс еще на премиальные клубам потратились.
Просто так такие деньги не отдают.
Многие смотрели. Хороший и интересный чемпионат был. Кстати, если вы не смотрели в ДАЗН есть все игры. Рекомендую, много интересного найдете.
Может у меня был включен какой-то матч, а я уснул в это время. Как тогда считать?)))
Может у меня был включен какой-то матч, а я уснул в это время. Как тогда считать?)))