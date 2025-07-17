Матчи Клубного чемпионата мира посмотрели более 2 миллиардов зрителей

1752735621

вчера, 10:00

Стала известна телеаудитория Клубного чемпионата мира, который нынешним летом прошел в США с участием 32 команд со всех континентов.

Британская пресса утверждает, что матчи турнира ФИФА посмотрели более 2 миллиардов зрителей.

Спортивный стриминговый сервис DAZN отметил рост премиум-подписчиков на 5%, а наибольший интерес к турниру был в Бразилии благодаря успехам «Флуминенсе» и «Палмейраса» – команда из Рио-де-Жанейро добралась до полуфинала, а клуб из Сан-Паулу вышел в четвертьфинал.