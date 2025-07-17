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Матчи Клубного чемпионата мира посмотрели более 2 миллиардов зрителей

вчера, 10:00

Стала известна телеаудитория Клубного чемпионата мира, который нынешним летом прошел в США с участием 32 команд со всех континентов.

Британская пресса утверждает, что матчи турнира ФИФА посмотрели более 2 миллиардов зрителей.

Спортивный стриминговый сервис DAZN отметил рост премиум-подписчиков на 5%, а наибольший интерес к турниру был в Бразилии благодаря успехам «Флуминенсе» и «Палмейраса» – команда из Рио-де-Жанейро добралась до полуфинала, а клуб из Сан-Паулу вышел в четвертьфинал.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:54
Это британцы посчитали. Не ФИФА и США.
Столько денег на организацию и плюс еще на премиальные клубам потратились.
Просто так такие деньги не отдают.
Многие смотрели. Хороший и интересный чемпионат был. Кстати, если вы не смотрели в ДАЗН есть все игры. Рекомендую, много интересного найдете.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:48
Фейковые цифры.Продолжают подогревать липовый интерес к недотурниру.
3qdaqz8hmtxg
3qdaqz8hmtxg
вчера в 12:56
смотрел (ну как смотрел, играло где-то на фоне) 10-15 минут пары-тройки матчей. если так считать, то, наверное, и получится 2 миллиарда
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:38, ред.
Ну ладно, каюсь, посмотрел 5 минут одного матча, и меня поди посчитали и таких же как я, и тех кто случайно не ту программу выбрал на ТВ или просто переключая каналы мимо пролистнул
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 11:12
Есть ощущение, что речь не об уникальных зрителях, т.е. считали просмотры, а смотрели одни и те же люди…
sihafazatron
sihafazatron ответ Руслан Муслимов (раскрыть)
вчера в 10:49
Что? Кому пишешь?
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:36
По твоей логике количество зрителей матча нужно определять только по количеству людей на стадионе…
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 10:19, ред.
стадионы были полные. и в целом отличный чемпионат во время которого прошло много интересных игр, в том числе полуфиналы/финал. и не нужно ждать 2 недели каждого матча, как с ЛЧ
sihafazatron
sihafazatron ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 10:15
Это да, но тут про какие-то подписки говорят
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:14
Наверное зрители на стадионе самое честное
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:10
Цифры с неба взяли?) Вот вообще не понятно как это считали)
Может у меня был включен какой-то матч, а я уснул в это время. Как тогда считать?)))
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