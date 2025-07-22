«Спартак» был самой популярной командой по телепросмотрам в сезоне-2024/25

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сегодня, 00:07

Матчи московского «Спартака» собирали самую большую среднюю телевизионную аудиторию по ходу сезона-2024/25.

Исследовательская компания Mediascope утверждает, что средние охваты игр «красно-белых» составили 4,1 млн телезрителей.

Второе место занял московский ЦСКА (3,8 млн), а третье – петербургский «Зенит» (3,7 млн). Выигрывавший чемпионат «Краснодар» оказался лишь четвертым (3,6 млн). Далее расположились московские «Локомотив» (3,56) и «Динамо» (3,3).