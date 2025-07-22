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«Спартак» был самой популярной командой по телепросмотрам в сезоне-2024/25

сегодня, 00:07

Матчи московского «Спартака» собирали самую большую среднюю телевизионную аудиторию по ходу сезона-2024/25.

Исследовательская компания Mediascope утверждает, что средние охваты игр «красно-белых» составили 4,1 млн телезрителей.

Второе место занял московский ЦСКА (3,8 млн), а третье – петербургский «Зенит» (3,7 млн). Выигрывавший чемпионат «Краснодар» оказался лишь четвертым (3,6 млн). Далее расположились московские «Локомотив» (3,56) и «Динамо» (3,3).

Источник также отметил, что по сравнению с сезоном-2023/24 матчи РПЛ привлекали меньше телезрителей.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:17, ред.
Так это и не удивительно...где обсуждение самые большие ...???, ... конечто на ветке Спартака и даже сейчас...)
Шуня771
Шуня771
сегодня в 09:37
Исследовательская компания Mediascope очень авторитетная, им доверять можно, а многочисленные желчно-слюнные брызги на ветке, лишь лишний раз подтверждают, что народная и самая популярная команда это СПАРТАК!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:59
Не удивительно....
Более 1/10 части населения живёт в Москве....было бы странно если бы они ждали всю неделю посмотреть матч условных НН-Оренбург...

Ну а в целом...как уже отписал Деррик 2000 ниже...любая команда может суетнуться и заказать себе "авторитетный рейтинг"....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ s4gg4d2qt89s (раскрыть)
сегодня в 07:05
Берут пример с Роналду.Нечем гордиться-придумай рейтинг!)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:49
Тут еще может быть заслуга всяких там казарцевых
sg927m2gcbx2
sg927m2gcbx2
сегодня в 06:40
Самая популярная команда из середины таблицы.
b84bxsfdkzam
b84bxsfdkzam
сегодня в 06:34
Неудивительно, самый популярный у нас клуб
hjx2tk7ex4bw
hjx2tk7ex4bw
сегодня в 06:26
Как же пропустить такое шоу, где давно нет футбола, зато сколько экспрессии и артистизма у часто меняющихся тренеров, на которых зарабатывает безумные деньги руководство спартака и его окружение. А какие чудесные левые пенальти, штрафные и тухлые победы. А комментатры, которые непрерывно хвалят спартак за его 4-10 места в чемпионатах уже четверть века и не замечают другие команды, играющие со спартаком. Это неповторимо.
dfrfz67x9bn2
dfrfz67x9bn2
сегодня в 06:21
Самый зрелищный футбол показывали.
Краснодар, например, скучно смотреть.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 06:19
Зенит, узнав о таком безобразии, СРОЧНО ЗАКАЖЕТ новое исследование, но у "честной и авторитетной компании".))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:08, ред.
Ну просто реальность такова что эти матчи то выключали плюнув и махнув рукой на безнадёжную игру которую "ставит" Станкович, то снова запускали трансляцию в надежде что что то изменилось одни и те же преданные и верные болельщики Спартака. За последние 25 лет эта внутренняя борьба между любовью к команде и заботой о своих нервах стала очень знакомой к сожалению(
112910415
112910415
сегодня в 05:34
не особо удивительно
Русский Моуриньо
Русский Моуриньо
сегодня в 05:34
    s4gg4d2qt89s
    s4gg4d2qt89s
    сегодня в 05:12
    Любоваться собой, придумывать всякие несуществующие титулы и рейтинги еще никто не запрещал.
    sb5w97g9uhzy
    sb5w97g9uhzy
    сегодня в 04:36
    Смотрю только чтобы посмеяться.
    xjnegb3pu6gd
    xjnegb3pu6gd
    сегодня в 04:25
    Юмористические передачи всегда были на вершине рейтинга.
    g9s6zba444jy
    g9s6zba444jy
    сегодня в 03:57
    Спартак чемпион просмотров и скандалов.
    NbKA555
    NbKA555
    сегодня в 03:54
    На протяжение 27 лет,в любые времена,всегда рядом с родным клубом!Несмотря ни на что!
    ABir
    ABir
    сегодня в 02:52
    Кто бы сомневался, по этому показателю Спартаку нет равных!
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 02:31
    Спартак истинная народная команда.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 01:27
    Честно написали сам смотрел. А вот Зенит не хотелось смотреть .
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:42
    Спасибо!...
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 00:36
    А как ВЦИОМ с их гегемонией гегемона по "народной любви"? Смешно, что даже ЦСКА выше Питера оказался :)
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Приветствую, Дружище!!!
    С удовольствием поздравляю Ваш Величайший советский Клуб!!!!!!! Желаю и в дальнейшем- получать самые высокие рейтинги, потому что Вы- СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    True Story
    True Story
    сегодня в 00:16
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 00:08
      Вот это поворот)...
      Гость
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