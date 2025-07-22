«Спартак» был самой популярной командой по телепросмотрам в сезоне-2024/25

Матчи московского «Спартака» собирали самую большую среднюю телевизионную аудиторию по ходу сезона-2024/25.
Исследовательская компания Mediascope утверждает, что средние охваты игр «красно-белых» составили 4,1 млн телезрителей.
Второе место занял московский ЦСКА (3,8 млн), а третье – петербургский «Зенит» (3,7 млн). Выигрывавший чемпионат «Краснодар» оказался лишь четвертым (3,6 млн). Далее расположились московские «Локомотив» (3,56) и «Динамо» (3,3).
Источник также отметил, что по сравнению с сезоном-2023/24 матчи РПЛ привлекали меньше телезрителей.
Более 1/10 части населения живёт в Москве....было бы странно если бы они ждали всю неделю посмотреть матч условных НН-Оренбург...
Ну а в целом...как уже отписал Деррик 2000 ниже...любая команда может суетнуться и заказать себе "авторитетный рейтинг"....
Более 1/10 части населения живёт в Москве....было бы странно если бы они ждали всю неделю посмотреть матч условных НН-Оренбург...
Ну а в целом...как уже отписал Деррик 2000 ниже...любая команда может суетнуться и заказать себе "авторитетный рейтинг"....
Краснодар, например, скучно смотреть.
Краснодар, например, скучно смотреть.
С удовольствием поздравляю Ваш Величайший советский Клуб!!!!!!! Желаю и в дальнейшем- получать самые высокие рейтинги, потому что Вы- СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С удовольствием поздравляю Ваш Величайший советский Клуб!!!!!!! Желаю и в дальнейшем- получать самые высокие рейтинги, потому что Вы- СПАРТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!