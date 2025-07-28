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ESPN: Месси вошёл в топ-5 лучших назначенных игроков в истории МЛС

вчера, 08:57

ESPN опубликовала список из 10 лучших футболистов в истории МЛС, подписанных по правилу назначенного игрока (также известно как «правило Бекхэма»).

Правило позволяет клубам подписывать до трёх игроков, которые не попадают под потолок зарплат. Оно было принято перед сезоном-2007.

1. Робби Кин («Лос-Анджелес Гэлакси»)

2. Себастьян Джовинко («Торонто»)

3. Карлос Вела («Лос-Анджелес»)

4. Лионель Месси («Интер Майами»)

5. Диего Валери («Портленд Тимберс»)

6. Тьерри Анри («Нью-Йорк Рэд Буллз»)

7. Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»)

8. Лэндон Донован («Лос-Анджелес Гэлакси»)

9. Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»)

10. Клинт Демпси («Сиэтл Саундерс»)

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 18:32
Виноват, обмишурился
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:05, ред.
такая беда со скоростью, что он на данный момент лучший бомбардир чемпионата и распасовщик. он часто играет в центре и начинает атаки из центра поля. кто на него играет то там? на него играют только потому, что он знает что дальше делать с мячом и сам забить может.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 14:12
Думаю, Месси на четвертом месте потому что он пока еще недолго играет в МЛС, а Кин, Джовинко и Вела провели там много лет. Полагаю, что если Лео продолжит играть в Америке, то через пару сезонов поднимется в рейтинге на первое место. Нет сомнений, что в мастерстве он превосходит всех остальных.
sv_1969
sv_1969 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 13:08
Извините нечаянно на жалобу нажал! Сайт прыгает ппц как!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 8t2jge5x5wqd (раскрыть)
вчера в 12:09
Суть в том, что Лео приехал в США доигрывать. Онне участвует в оборонительных действиях и даже не рбозначает прессинг. Соскоростью беда даже для США. он плеймейкер, могущий забить. Вотна него и играют, зритель ходит, чтотеще надо? В такой форме он все равно на четвертом, выше нескольких легегд лиги
112910415
112910415
вчера в 11:07
Лионель узнал и усмехнулся ...
memphis
memphis ответ 7ndfmvzr6zfx (раскрыть)
вчера в 10:00
    7ndfmvzr6zfx
    7ndfmvzr6zfx
    вчера в 09:43
    Меське указали место ,в принципе он и в 10 -ку не должен входить ,Меське нужно в чемпионат Африканских племён-там будет звезда!!!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:10
    Вот янки самовлюблённые - вообще ни каких авторитетов не признают...)))
    8t2jge5x5wqd
    8t2jge5x5wqd
    вчера в 09:00
    Странно, лучшего на 4-е место засунуть...
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