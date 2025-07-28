ESPN: Месси вошёл в топ-5 лучших назначенных игроков в истории МЛС

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вчера, 08:57

ESPN опубликовала список из 10 лучших футболистов в истории МЛС , подписанных по правилу назначенного игрока (также известно как «правило Бекхэма»).

Правило позволяет клубам подписывать до трёх игроков, которые не попадают под потолок зарплат. Оно было принято перед сезоном-2007.

1. («Лос-Анджелес Гэлакси»)

2. («Торонто»)

3. («Лос-Анджелес»)

4. («Интер Майами»)

5. («Портленд Тимберс»)

6. («Нью-Йорк Рэд Буллз»)

7. («Атланта Юнайтед»)

8. («Лос-Анджелес Гэлакси»)

9. («Лос-Анджелес Гэлакси»)

10. («Сиэтл Саундерс»)