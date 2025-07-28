ESPN: Месси вошёл в топ-5 лучших назначенных игроков в истории МЛС

ESPN опубликовала список из 10 лучших футболистов в истории МЛС, подписанных по правилу назначенного игрока (также известно как «правило Бекхэма»).
Правило позволяет клубам подписывать до трёх игроков, которые не попадают под потолок зарплат. Оно было принято перед сезоном-2007.
1. Робби Кин («Лос-Анджелес Гэлакси»)
2. Себастьян Джовинко («Торонто»)
3. Карлос Вела («Лос-Анджелес»)
4. Лионель Месси («Интер Майами»)
5. Диего Валери («Портленд Тимберс»)
6. Тьерри Анри («Нью-Йорк Рэд Буллз»)
7. Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»)
8. Лэндон Донован («Лос-Анджелес Гэлакси»)
9. Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»)
10. Клинт Демпси («Сиэтл Саундерс»)