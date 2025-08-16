 
Матч «Ливерпуль» – «Борнмут» останавливали из-за расистского слова инвалида

сегодня, 08:20
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Матч первого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Борнмут» был приостановлен по ходу первого тайма из-за расистского поведения одного из болельщиков.

Когда нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо, выступающий за сборную Ганы, вбрасывал аут, инвалид-колясочник в футболке «Ливерпуля», находясь прямо за рекламным щитом, что-то крикнул темнокожему футболисту. Семеньо после этого обратился к арбитру Энтони Тэйлору, ну а тот приостановил встречу.

Пресс-служба Премьер-Лиги опубликовала по этому поводу следующее сообщение:

Матч между «Ливерпулем» и «Борнмутом» был временно остановлен по ходу первого тайма после сообщения о расистских оскорблениях в адрес Семеньо. Инцидент на «Энфилде» будет тщательно расследован. Мы выражаем полную поддержку игроку и обеим командам. Расизму нет места ни в футболе, ни и в обществе.

Во втором тайме Семеньо сделал дубль, сравняв счет, однако в итоге «Ливерпуль» все равно победил 4:2.

