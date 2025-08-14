 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяСуперкубок УЕФА 2025

Форвард «Тоттенхэма» подвергся расистским оскорблениям

сегодня, 09:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился после серии пенальти

«Тоттенхэм» сообщил о расистских оскорблениях, которым подвергся нападающий Матис Тель после матча Суперкубка УЕФА с ПСЖ (2:2, 3:4 по пенальти).

Форвард не смог реализовать свою попытку в послематчевой серии пенальти.

Мы возмущены расистскими оскорблениями, которым Матис Тель подвергся в социальных сетях после вчерашнего поражения в Суперкубке УЕФА.

Матис проявил мужество и отвагу, выйдя вперёд и пробив пенальти, однако те, кто его оскорбляет, — всего лишь трусы, скрывающиеся за анонимными именами пользователей и профилями, чтобы изливать свои отвратительные взгляды.

Мы будем сотрудничать с властями и социальными сетями, чтобы принять самые строгие меры в отношении любого лица, чья личность будет установлена.

Мы поддерживаем тебя, Матис.

Подписывайся в ВК
Все новости
В АПЛ рассматривают возможность отмены жеста преклонения колена
23 июля
ОфициальноЖенская сборная Англии отказалась вставать на колено перед матчем
21 июля
«Валенсия» собирается подать в суд на Netflix из-за фильма о Винисиусе
14 июля
Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против защитника «Пачуки»
25 июня
Кабрал — об эпизоде с Рюдигером: «Там не было ничего расистского»
23 июня
Алонсо — о расизме в матче с «Пачукой»: «Рюдигер сказал, что его оскорбили»
23 июня
 
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:58
Если просто ему написать "мазила", то в этом ниче страшного нет, а вот если "черный мазила", то сразу беда, паника, шок!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:55, ред.
Это наверно после его удара с точки..., когда мячик угодил в рекламный щит пива Хайнекен.

Цвет кожи - дело вторичное. Но как игрок Тель, канеш., барахло полное. Бавария нормальных футболистов не отпускает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:47
Всегда такое было, уродов ещё хватает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 