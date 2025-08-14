Форвард «Тоттенхэма» подвергся расистским оскорблениям

«Тоттенхэм» сообщил о расистских оскорблениях, которым подвергся нападающий Матис Тель после матча Суперкубка УЕФА с ПСЖ (2:2, 3:4 по пенальти).
Форвард не смог реализовать свою попытку в послематчевой серии пенальти.
Мы возмущены расистскими оскорблениями, которым Матис Тель подвергся в социальных сетях после вчерашнего поражения в Суперкубке УЕФА.
Матис проявил мужество и отвагу, выйдя вперёд и пробив пенальти, однако те, кто его оскорбляет, — всего лишь трусы, скрывающиеся за анонимными именами пользователей и профилями, чтобы изливать свои отвратительные взгляды.
Мы будем сотрудничать с властями и социальными сетями, чтобы принять самые строгие меры в отношении любого лица, чья личность будет установлена.
Мы поддерживаем тебя, Матис.
Цвет кожи - дело вторичное. Но как игрок Тель, канеш., барахло полное. Бавария нормальных футболистов не отпускает.
