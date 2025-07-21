Женская сборная Англии отказалась вставать на колено перед матчем

Футболистки сборной Англии не станут преклонять колено перед матчем 1/2 финала женского чемпионата Европы 2025 года с Италией.

Ранее защитник национальной команды Джессика Картер сообщила о том, что столкнулась с большим количеством оскорблений на расовой почве. В официальном заявлении «львиц» говорится следующее:

Мы поддерживаем Джесс и всех игроков «львиц», бывших и нынешних, которые пострадали от расизма. Никто не должен терпеть подобные отвратительные оскорбления, будь то в футболе или в любой другой сфере деятельности.

Представлять нашу страну — величайшая честь. Неправильно, что, пока мы играем, к некоторым из нас относятся по-другому только из-за цвета кожи.

До сих пор мы предпочитали вставать на колено перед матчами. Очевидно, что нам и футболу нужно найти другой способ борьбы с расизмом. Мы договорились всей командой остаться стоять до начала матча во вторник.

Мы надеемся, что игра сложится, и посмотрим, что ещё можно сделать. А пока мы полностью сосредоточимся на важном полуфинале.

Тем временем, как нам известно, Футбольная ассоциация [Англии] работает с британской полицией и соответствующими органами.