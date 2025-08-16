Ван Дейк — о расизме в матче с «Борнмутом»: «Это абсолютный позор»

Защитник «Ливерпуля» высказался по поводу ситуации, произошедшей с игроком «Борнмута» в матче первого тура Английской Премьер-Лиги между этими командами.

Я не могу в это поверить и хочу сказать, что такого не должно было случиться, но случилось, к сожалению. Подобное является абсолютным позором в моих глазах. Такие вещи не должны происходить во всём мире, а не только в футболе. Я уже говорил с Семеньо о произошедшем. Мы полностью поддерживаем его. Хорошо, что власти занимаются этим вопросом, это главное.