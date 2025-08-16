Тренер «Мальорки» возмутился решением о проведении матча «Барселоны» в США

Главный тренер «Мальорки» Хагоба Аррасате негативно высказался о намерении Ла Лиги впервые в истории провести матч чемпионата Испании на территории в США.
Напомним, что игра 17-го тура «Вильярреал» – «Барселона» должна пройти 21 декабря в Майами, если это разрешат УЕФА и ФИФА.
Аррасате по этому поводу заявил следующее:
Мне это не нравится, вот только гарнир вместе с вырезкой уже давным-давно съели. Жаловаться бесполезно. Нужно что-то делать.
В первом туре чемпионата «Мальорка» на своем поле примет «Барселону».
и если всерьез, должен быть диалог между боссами ЛаЛиги, федерации и
клубами Примеры, и даже Сегунды))
и выработать общую линию.
а то в каждый год идут спекуляции и демарши
