Тренер «Мальорки» возмутился решением о проведении матча «Барселоны» в США

сегодня, 16:31
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч идет

Главный тренер «Мальорки» Хагоба Аррасате негативно высказался о намерении Ла Лиги впервые в истории провести матч чемпионата Испании на территории в США.

Напомним, что игра 17-го тура «Вильярреал» – «Барселона» должна пройти 21 декабря в Майами, если это разрешат УЕФА и ФИФА.

Аррасате по этому поводу заявил следующее:

Мне это не нравится, вот только гарнир вместе с вырезкой уже давным-давно съели. Жаловаться бесполезно. Нужно что-то делать.

В первом туре чемпионата «Мальорка» на своем поле примет «Барселону».

зигзаг
зигзаг
сегодня в 19:51
Развивать футбол в Америке за счёт Ла лиги. Видимо хорошо платят
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:54
ЛаЛига должна прислушаться авторитетному мнению тренера Мальорки!!!
и если всерьез, должен быть диалог между боссами ЛаЛиги, федерации и
клубами Примеры, и даже Сегунды))
и выработать общую линию.
а то в каждый год идут спекуляции и демарши
