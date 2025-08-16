Тренер «Мальорки» возмутился решением о проведении матча «Барселоны» в США

1755351066

сегодня, 16:31

Главный тренер «Мальорки» негативно высказался о намерении Ла Лиги впервые в истории провести матч чемпионата Испании на территории в США .

Напомним, что игра 17-го тура «Вильярреал» – «Барселона» должна пройти 21 декабря в Майами, если это разрешат УЕФА и ФИФА .

Аррасате по этому поводу заявил следующее:

Мне это не нравится, вот только гарнир вместе с вырезкой уже давным-давно съели. Жаловаться бесполезно. Нужно что-то делать.

В первом туре чемпионата «Мальорка» на своем поле примет «Барселону».