Стало известно расписание второго раунда Пути регионов Кубка России

вчера, 21:27

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей второго раунда Пути регионов Кубка России 2025/26.

19 августа (вторник)

15:00. «Иртыш» (Омск) – «Темп» (Барнаул)

16:00. «Салют-Белгород» – «Рязань»

17:00. «Калуга» – «Амкал» (Москва)

17:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) – «Нарт» (Черкесск)

18:30. «Кубань» (Краснодар) – «ПСК Динская»

19:15. «Динамо Ставрополь» – «Ангушт» (Назрань)

19:15. «Спартак» (Тамбов) – «Металлург» (Липецк)

20 августа (среда)

13:00. «КДВ» (Томск) – «Динамо-Владивосток»

16:00. «Зенит» (Пенза) – «Строгино» (Москва)

16:00. «Торпедо Миасс» – «Волна» (Нижний Новгород)

16:00. «Легион» (Махачкала) – «Алания» (Владикавказ)

16:00. «Астрахань» – «Победа» (Хасавюрт)

17:00. «Космос» (Долгопрудный) – 2DROTS (Москва)

17:00. «Череповец» – «Звезда» (Санкт-Петербург)

17:00. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Ленинградец» (Ленинградская область)

17:00. «Химик» (Дзержинск) – «Амкар» (Пермь)

17:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Спартак-Нальчик»

18:00. «Велес» (Москва) – «Красное Знамя» (Ногинск)

18:00. «Динамо-Брянск» – «Леон-Сатурн» (Раменское)

18:30. «Динамо» (Киров) – «Фанком» (Киров)

18:30. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Динамо-Барнаул»

19:00. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) – «Муром»

19:15. «Волгарь» (Астрахань) – «Чертаново» (Москва)

19:15. «Динамо Вологда» – «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)

21 августа (четверг)

14:30. «Иркутск» – «Сибирь» (Новосибирск)

17:00. «Авангард» (Курск) – БроукБойз (Одинцово)

17:00. «Тюмень» – «Ильпар» (Пермский край)

19:15. «Текстильщик» (Иваново) – «Тверь»

Время, указанное в расписании, — московское.

Шесть игр второй стадии в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», ещё пять – «Матч Премьер». Прямые трансляции всех матчей Кубка России 2025/26 можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».