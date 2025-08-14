«Зенит» снова сыграет со «Сьоном» на «Газпром Арене»

1755174898

вчера, 15:34

«Зенит» проведёт ещё один товарищеский матч со «Сьоном» на «Газпром Арене».

Игра состоится 6 сентября и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Встреча с двукратным чемпионом Швейцарии станет для команды из Санкт-Петербурга третьей в истории. Ранее клубы играли на летних сборах в 2016 году (3:1 в пользу «Сьона») и 9 июля 2025-го на домашнем стадионе «сине-бело-голубых» (5:2, победа петербуржцев).

В составе швейцарского клуба выступает российский полузащитник .