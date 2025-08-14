 
«Зенит» снова сыграет со «Сьоном» на «Газпром Арене»

вчера, 15:34

«Зенит» проведёт ещё один товарищеский матч со «Сьоном» на «Газпром Арене».

Игра состоится 6 сентября и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Встреча с двукратным чемпионом Швейцарии станет для команды из Санкт-Петербурга третьей в истории. Ранее клубы играли на летних сборах в 2016 году (3:1 в пользу «Сьона») и 9 июля 2025-го на домашнем стадионе «сине-бело-голубых» (5:2, победа петербуржцев).

В составе швейцарского клуба выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

derrik2000
derrik2000
вчера в 21:50
Главное, чтобы НЕ как в 1997 году, после ничьей в Москве со Спартаком в КУЕФА, руководители Сьона заявили, что, мол, ворота очень низкие и требуем переигровки.
Результат этой переигровки, думаю, болелы со стажем, помнят. )))
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 18:13
Может сразу и юбилей отметить после игры со Сьоном и дать медали за победу над грозным соперником.
Comentarios
Comentarios
вчера в 17:03
Семак покажет тренерскую школу
112910415
112910415
вчера в 16:52
Хорошие воспоминания остались о последнем матче! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:36
Предлагаю после каждого поражения в чемпионате приглашать Сьон.....и обыгрывать 5:2.....
Выходит часто....но для самоутверждения....надо...))
lotsman
lotsman
вчера в 16:22
Будет хорошая тренировка в перерыве чемпионата..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:57
Может Зенит и Миранчука себе возьмёт?
particular
particular
вчера в 15:53
Одним понравилось забивать в игре, другим понравилось получать за игру...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 15:43
Вот и нашелся топ-соперник, победой над которым можно отметить юбилей.
Диванный профи
Диванный профи
вчера в 15:36
"В составе швейцарского клуба выступает российский полузащитник Антон Миранчук." - Ну как выступает, на лавке сидит.
