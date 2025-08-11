Испанская федерация разрешила «Вильярреалу» и «Барселоне» сыграть в США

Королевская испанская футбольная федерация получила от «Вильярреала» и «Барселоны» запрос на проведение матча 17-го тура Ла Лиги сезона 2025/26 в США.
Совет директоров организации одобрил инициативу и направит в УЕФА и ФИФА запрос на проведение игры на стадионе «Хард Рок» в Майами.
Игра запланирована на 20 декабря 2025 года.
выразить протест.
как это сделала Ассоциация болельщиков Англии.
клубы тоже хороши.
подумали бы , а каким будет состояния здоровья команд после 12-часовых перелетах в США?
