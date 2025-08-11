Soccer.ru
Испанская федерация разрешила «Вильярреалу» и «Барселоне» сыграть в США

вчера, 19:35
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона21.12.2025 в 18:00 Не начался

Королевская испанская футбольная федерация получила от «Вильярреала» и «Барселоны» запрос на проведение матча 17-го тура Ла Лиги сезона 2025/26 в США.

Совет директоров организации одобрил инициативу и направит в УЕФА и ФИФА запрос на проведение игры на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Игра запланирована на 20 декабря 2025 года.

VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 02:50
Это не правильно!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:27
Барселона продалась с потрахами на плевав на своих болельщиков. Будут теперь ездить америкосов развлекать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:07
болельщики Испании должны сказать свое слово.
выразить протест.
как это сделала Ассоциация болельщиков Англии.
клубы тоже хороши.
подумали бы , а каким будет состояния здоровья команд после 12-часовых перелетах в США?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:52
За деньги можно купить всё, даже футбольные матчи...
galem72
galem72
вчера в 19:47
Интересное решение для популяризации соккера в Штатах. Участники поднимут на рекламе и мерче, а организаторы смогут привлечь на стадион больше зрителей. которые нужны для ЧМ26. Все стороны должны остаться в плюсе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:38
Ну, пускай летят, осваиваются, играют и потом летят обратно...
Гость
