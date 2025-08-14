«Реал» и гранды АПЛ против новой моды. Матчи Ла Лиги и Серии А сыграют за тридевять земель

1755189275

«Барселона» и «Милан» рискуют репутацией.

«Реал» опротестовал идею Ла Лиги и «Барселоны»

«Барселона» планирует провести гостевой поединок против «Вильярреала» в США . Легко догадаться, на какой арене сыграют – на домашнем стадионе «Интера Майами». Накануне Рождества 21 декабря каталонцы хотят увидеть на трибунах американских фанатов клуба. Гостевой поединок превращается в домашний, но есть издержки в виде перелета команды за океан. Месси, Суарес, Бускетс и Альба придут на матч, будет семейная атмосфера для «Барселоны». «Вильярреал» согласился на такой шаг, ведь провинциальному клубу заплатят ещё больше денег, чем каталонцам.

В футболе не все матчи национальных лиг играют в пределах одного государства. Валлийские команды выступают в английских футбольных дивизионах, а «Монако» играет в чемпионате Франции. Но всегда речь идет о соседних странах, как и в случае с МЛС – высшей лигой закрытого чемпионата Канады и США по футболу. Конечно, если в Андорре есть сильный клуб, то ему выгоднее играть в испанской Сегунде, где выше конкуренция. Даже выездные Суперкубки Италии можно понять. Короткий турнир на родине шейхов приносит клубам Серии А приличный доход зимой.

Лапорта рассчитывает получить около 6 млн евро от выездного поединка в США . В дни домашних матчей «Барселона» примерно столько и зарабатывает, то есть каталонцы просто добавляют себе в доходы ещё один выгодный вечер. Ла Лига разрешила эксперимент с гастролями в США , а руководство «Интера Майами» с радостью примет гостей из Испании, ведь во Флориде много испаноязычных латиноамериканцев. Они с радостью посетят матч «Барселоны». Будет аншлаг, а местные американские спонсоры подкинут деньжат. Вот только идея не всем нравится.

«Реал» выступил против инициативы «Барселоны». Когда Ла Лига подписала в 2018 году соглашение с одним из спонсоров, то заговорили о матче чемпионата Испании именно в США . «Барселоны» не было на летнем Клубном чемпионате мира, американские фанаты клуба поддержат их в поединке против «Вильярреала» в конце декабря. Вот только у «Реала» есть веские аргументы против подобного эксперимента. Президент «сливочных» Перес направил жалобы в ФИФА и УЕФА с просьбой заблокировать проведение матча, который нарушает целостность чемпионата Испании.

Можно ли назвать поединок в США выездным для «Барселоны», если на трибунах будет больше фанатов каталонцев? Лапорта ответит Пересу, что долгий перелет нивелирует разговоры о преимуществе. Но «Вильярреал» лишат домашней поддержки фанатов, а это важный фактор. Претензии «Реала» можно понять, как и аргументы «Барселоны». Они теряют выездной поединок, то есть ультрас команды не смогут совершить лишь одно из путешествий. А у «Вильярреала» из городка с населением в 60 тысяч человек так мало фанатов, что интересы «желтой субмарины» все игнорируют.

Эксперимент опасен, ведь если выездной матч принесет хорошие деньги, то через пару лет многие захотят провести больше матчей за рубежом. Разумеется, идея держится на популярности клубов. Игра «Бетиса» и «Вильярреала» не соберет полный стадион в США , теорию уже проверили пустыми трибунами на Клубном чемпионате мира. Но «Барселону», «Реал» и «Атлетико» с радостью погоняют по всему миру, чтобы боссы Ла Лиги завели богатых друзей. Без противостояния Месси и Роналду интерес к испанскому чемпионату упал, но теперь есть новые звездные антагонисты – Ямаль и Мбаппе.

«Милан» сыграет «домашний» матч в Австралии

Фабрегас и его «Комо» могут провести выездной матч Серии А против «Милана» в Австралии. Игра запланирована на восьмое февраля. Поскольку с шестого по двадцать второе февраля 2026 года в Милане пройдёт зимняя Олимпиада, то «россонери» решили заработать за пределами родной страны. «Милан» ждут в Австралии, где готовы принять команды Аллегри и Фабрегаса. В этом случае нужно согласие гостей. Стоит ли «Комо» посреди сезона совершать длительный перелет в Австралию и обратно? Смогут ли на континенте с кенгуру обеспечить крутые премиальные?

В ФИФА игнорируют Австралию. Чиновники отдают чемпионаты мира странам Ближнего Востока. Пока соседям коал не доверяли проведение чемпионата мира по футболу. Австралия играет в азиатском отборе, поскольку слишком сильна для Океании. Соккер на зеленом континенте достаточно популярен, чтобы матч «Милана» и «Комо» привлек внимание. Вот только что скажут соперники «россонери»? Ведь «Милан» спокойно может провести поединок на другом итальянском стадионе, который указан в качестве резервной арены.

Выбор в пользу Австралии связан с желанием расширять рынки. «Милану» выгодно стать популярнее во всех уголках мира. В УЕФА давно хотят, чтобы большие лиги сократили высшие дивизионы до 18 клубов, как в Бундеслиге и Лиге 1. АПЛ , Ла Лига и Серия А пока держатся, но футбольные чиновники из Швейцарии много раз давили на представителей сильнейших чемпионатов. Итальянцы могут сократить Серию А до 18 клубов в будущем, а вот англичане пока упираются, заодно отказываясь убить Кубок лиги.

Нагрузки в футболе растут, а потому многочасовые перелеты посреди сезона не кажутся хорошей идеей. Учитывая доходы «Барселоны», разве 5-6 млн евро так важны? Оказывается, что важны, раз Лапорта готов устроить ещё одну перепалку с Пересом и «Реалом». «Милан» тоже думает о заработках. Владельцы клуба не такие щедрые, как шейхи из «Манчестер Сити». А вот позиция клубов АПЛ прозрачная: гранды не хотят играть в США , Австралии, Китае и где угодно за пределами Объединенного Королевства. Похвальная позиция, веддь английские клубы очень популярны и без таких гастролей.