«Реал» выступил против проведения матча «Вильярреала» и «Барсы» в США

Мадридский «Реал» выступил с заявлением, в котором не поддержал идею о проведении матча чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной» за пределами страны.

Ранее клубы получили добро от местной федерации на то, чтобы сыграть в Майами.

Футбольный клуб «Реал Мадрид» выражает своим членам, болельщикам и всем любителям футбола решительное несогласие с предложением провести матч 17-го тура Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» за пределами Испании.

Эта мера, принятая без предварительного уведомления или консультаций с клубами, участвующими в турнире, нарушает основополагающий принцип территориальной взаимности, регулирующий проведение двухкруговых турниров лиги (один матч дома, а другой на домашней арене соперника), изменяя конкурентный баланс и предоставляя неоправданное спортивное преимущество клубам, подавшим заявку.

Честность турнира требует, чтобы все матчи проводились на одинаковых условиях для всех команд. Одностороннее изменение этого режима нарушает равенство между претендентами, ставит под сомнение легитимность результатов и создаёт неприемлемый прецедент, открывающий возможности для исключений, основанных на интересах, не являющихся чисто спортивными, что явно подрывает спортивную честность и создаёт риск фальсификации турнира. Если это предложение будет реализовано, его последствия будут настолько серьёзными, что станут поворотным моментом в мире футбола.

Любое изменение такого рода в любом случае должно иметь явное и единое согласие всех клубов, участвующих в соревновании, а также должно строго соблюдать национальные и международные правила организации официальных соревнований.

В защиту этого принципа «Реал Мадрид» уже предпринял три конкретных действия:

1. Обратиться к ФИФА , как гаранту международных футбольных правил, с просьбой не разрешать проведение матча без предварительного согласия всех клубов, участвующих в соревновании.

2. Обратиться к УЕФА , как гаранту честности европейских соревнований и соответствия нормативным требованиям ФИФА , с просьбой настоятельно призвать Королевскую испанскую футбольную федерацию отозвать запрос или отклонить его, подтвердив установленные в 2018 году критерии, запрещающие проведение официальных матчей внутренних соревнований за пределами Испании, за исключением должным образом обоснованных исключительных обстоятельств, которые в данном случае не применяются.

3. Обращение в Высший спортивный совет с просьбой отказать в выдаче необходимого административного разрешения без такого единогласного согласия.

«Реал Мадрид» подтверждает свою приверженность соблюдению национальных и международных правил, гарантирующих справедливость и надлежащее проведение официальных соревнований, и будет отстаивать их соблюдение перед всеми компетентными органами.