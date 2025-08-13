Soccer.ru
«Реал» выступил против проведения матча «Вильярреала» и «Барсы» в США

сегодня, 00:21
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона21.12.2025 в 18:00 Не начался

Мадридский «Реал» выступил с заявлением, в котором не поддержал идею о проведении матча чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной» за пределами страны.

Ранее клубы получили добро от местной федерации на то, чтобы сыграть в Майами.

Футбольный клуб «Реал Мадрид» выражает своим членам, болельщикам и всем любителям футбола решительное несогласие с предложением провести матч 17-го тура Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» за пределами Испании.

Эта мера, принятая без предварительного уведомления или консультаций с клубами, участвующими в турнире, нарушает основополагающий принцип территориальной взаимности, регулирующий проведение двухкруговых турниров лиги (один матч дома, а другой на домашней арене соперника), изменяя конкурентный баланс и предоставляя неоправданное спортивное преимущество клубам, подавшим заявку.

Честность турнира требует, чтобы все матчи проводились на одинаковых условиях для всех команд. Одностороннее изменение этого режима нарушает равенство между претендентами, ставит под сомнение легитимность результатов и создаёт неприемлемый прецедент, открывающий возможности для исключений, основанных на интересах, не являющихся чисто спортивными, что явно подрывает спортивную честность и создаёт риск фальсификации турнира. Если это предложение будет реализовано, его последствия будут настолько серьёзными, что станут поворотным моментом в мире футбола.

Любое изменение такого рода в любом случае должно иметь явное и единое согласие всех клубов, участвующих в соревновании, а также должно строго соблюдать национальные и международные правила организации официальных соревнований.

В защиту этого принципа «Реал Мадрид» уже предпринял три конкретных действия:

1. Обратиться к ФИФА, как гаранту международных футбольных правил, с просьбой не разрешать проведение матча без предварительного согласия всех клубов, участвующих в соревновании.

2. Обратиться к УЕФА, как гаранту честности европейских соревнований и соответствия нормативным требованиям ФИФА, с просьбой настоятельно призвать Королевскую испанскую футбольную федерацию отозвать запрос или отклонить его, подтвердив установленные в 2018 году критерии, запрещающие проведение официальных матчей внутренних соревнований за пределами Испании, за исключением должным образом обоснованных исключительных обстоятельств, которые в данном случае не применяются.

3. Обращение в Высший спортивный совет с просьбой отказать в выдаче необходимого административного разрешения без такого единогласного согласия.

«Реал Мадрид» подтверждает свою приверженность соблюдению национальных и международных правил, гарантирующих справедливость и надлежащее проведение официальных соревнований, и будет отстаивать их соблюдение перед всеми компетентными органами.

Брулин
Брулин
сегодня в 12:50
Во-первых не только они, во-вторых матчей 38 в чемпионате, а не два и каждый влияет на чемпионство, а не отдельно взятый.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:16, ред.
Суперлигу не одобрили...
Чемпионатские гастроли тоже как то не очень...
Скучно буржуям.....
В Мире столько ещё мест где можно немеренно настричь капусты...с помощью футбола...
Но разве жадный может когда нибудь насытиться ???
Проверить можно....
Надо Чемпионат Испании проводить в Штатах....ЧМ каждые 2 года...ЧЕ каждый год....во внутренних чемпионатах по 4 тура в неделю...в остальные дни недели Кубок.....Финал ЛЧ проводить 6 раз...по количеству континентов...включая Антарктиду.....Матч Вильярреал - Барселона в Майами в 12:00...в 14:00...в 16:00 и в 18:00...и т.д.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:56, ред.
Клоунада ....какая то....
Понимаю ещё когда зрители пересекают океан чтоб увидеть любимую команду.....но чтоб команды гастроли включали потому что где то условному Бекхэму в Майамах неудобно еврофутбол по тв смотреть....перебор....
Скоро на свадьбы и дни рождения разъезжать начнут.....
Чушь какая то....
Реал прав....
Должна быть какая то красная линия для порядка...которую даже самые жадные на свете люди не должны переступать....
Ибо порядок и правила - основа всего....
Маг_тм
Маг_тм ответ Yarvi (раскрыть)
сегодня в 09:07
Суперкубок это турнир, как и ЧЕ, ЧМ, КЧМ. А играть отдельные матчи где вздумается, это как ехать с концертом в другие страны, это не серьезно э, и только навредит футболу
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 08:46
Реал прав на 100%! Матч первенства должен и может проводиться только на территории страны проводящей первенство!
Если клубы желают играть хоть где за пределами страны, то это их право, но итоги матча ( очки и иные результаты )не могут быть признаны официально в Испании! Если эти азы не понимают в клубах и матч будет проведен в ранге матча первенства Испании, то данные клубы должны будут исключены из состава команд разыгрывающих первенство страны!
Это аксиома, и понимать свои действия клубы должны априори!
Yarvi
Yarvi ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 08:17
Какого х.. Реал не ныл про суперкубок???
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:36
у Реала и Барсы свои счеты, и тут возможно дело не только в справедливости. Но факт в том, если клубы начнут так делать, это просто будет не серьезно, типа выставочные, товарищеские матчи, всем будет плевать на результат, лишь бы показать зрелищный футбол, и заработать по больше бабла. Как цирк ехать в страны, и показывать зверьков. Это погубит футбол
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 07:21
Новый сезон - новые жалобы!
Niagara
Niagara
сегодня в 06:57
даже реал понимает что это бред, я тоже выступаю против
9tm6e3mqd9n6
9tm6e3mqd9n6
сегодня в 06:35
Реал во всем прав.
112910415
112910415
сегодня в 06:28
На в*йне все средства хороши! )
ABir
ABir
сегодня в 06:19
Пусть сыграют, а потом признать этот матч товарищеским.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:03
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 05:56
    Устроили истерику из серии баба Яга против....
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 05:48
    Перес, брось ты это дело, пусть ездят, куда хотят!!! Кстати, а что это за поездки в Саудовскую Аравию? Надеюсь Реал был против?
    drilkin
    drilkin
    сегодня в 05:00
    Интересно, а супер кубок Испании не относится к внутреннему чемпионату? Почему сами поехали играть финал в СА? Или это другое?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 02:04
    Реал удовольствие получает, когда какую-нибудь пакость сделает?
    или это просто склад характера такой?)))
