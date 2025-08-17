 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола заявил, что «Ман Сити» нуждается в сокращении состава

сегодня, 01:28

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Вулверхэмптоном» (4:0) в первом туре АПЛ отметил, что команде нужно сократить состав.

Доволен ли я составом команды? В нём слишком много игроков. Дело не в отсутствии Эдерсона. Сегодня не было Родри, Фодена, Ковачича, Савиньо и Гвардиолы. Аке и Гюндоган остались на запасной скамейке. Мне нравится иметь глубокий состав для всех турниров, но я не хочу оставлять кого-то дома. В таких условиях создать хорошую и конкурентоспособную атмосферу сложно. Нам нужно сократить состав, иначе будет трудно поддерживать командный дух.

Подписывайся в ВК
Все новости
Артета: «Такой конкуренции в Премьер-Лиге ещё не было»
Вчера, 16:08
Левандовски: «На „Реал“ давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ямаля»
Вчера, 13:08
Левандовски: «Хаби Алонсо может стать лучшим тренером в мире»
15 августа
Каррагер — о победе «Челси» на Клубном ЧМ: «Это не настоящее соревнование»
15 августа
Левандовски: «В тяжёлые для „Барсы“ времена Хави проделал отличную работу»
13 августа
Агент Доннаруммы: «Меня поразило неуважение клуба к Джанлуиджи»
13 августа
 
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:34
Физруку на купили по 100500 игроков он наверно всех их даже не знает. Шарлатан просит шейхов купи того сего а потом забывает о них и с купает новых. Лысый физрук придумал тысячу оправдан й своих не удач сегодня у него виноват слишком большой состав. Долго еще шейхи будут это терпеть??
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 