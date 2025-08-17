Гвардиола заявил, что «Ман Сити» нуждается в сокращении состава

Главный тренер «Манчестер Сити» после победы над «Вулверхэмптоном» (4:0) в первом туре АПЛ отметил, что команде нужно сократить состав.

Доволен ли я составом команды? В нём слишком много игроков. Дело не в отсутствии Эдерсона. Сегодня не было Родри, Фодена, Ковачича, Савиньо и Гвардиолы. Аке и Гюндоган остались на запасной скамейке. Мне нравится иметь глубокий состав для всех турниров, но я не хочу оставлять кого-то дома. В таких условиях создать хорошую и конкурентоспособную атмосферу сложно. Нам нужно сократить состав, иначе будет трудно поддерживать командный дух.