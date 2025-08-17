«Оренбург» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Акрон»

В пятом туре чемпионата России «Акрон» проиграл «Оренбургу» с результатом 1:2.
На 39-й минуте черногорский полузащитник команды из Тольятти Стефан Лончар открыл счет, а на 59-й он же направил мяч в свои ворота, восстановив равновесие. Ну а победный гол «Оренбурга» на 85-й минуте забил Эмирджан Гюрлюк.
«Акрон», потерпев первое поражение в чемпионате, остался с 6 очками и опустился на восьмое место.
«Оренбург», одержав первую победу, набрал 5 очков и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы.
В рамках шестого тура «Оренбург» 22 августа примет «Ахмат». 24 августа «Акрон» сыграет на выезде с ЦСКА.
По зрелищности, по опасным моментам, по накалу и желанию обеих команд выиграть.
Первый тайм можно смело назвать "таймом упущенных возможностей": команды, отбросив всякие сомнения, остро атаковали, раз за разом создавая как просто опасные, так и УБОЙНЕЙШИЕ моменты у ворот соперника.
"Херой матча" - Лончар.
Однозначно.
Оба его гола были исполнены на ВЫСОЧАЙШЕМ уровне, сделавшем честь любой команде и не только РПЛ.)
А Гюрлюк, насмотревшись на Лончара, забил победный мяч для Оренбурга в стиле "а-ля Лончар" )
Как ентот Гюрлюк, выйдя один на один с Гудиевым на 90+8-й минуте не забил третий???
Ума не приложу.
Отменённые пенальти тоже обоснованно были отменены с помощью судей на VAR.
Ф-Ф-Ф-У-У-У-У-У...
Всё закончилось...
Удовольствие от просмотра получил непередаваемое.
Благодарю обе команды.
