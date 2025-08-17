 
«Оренбург» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Акрон»

сегодня, 15:34
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В пятом туре чемпионата России «Акрон» проиграл «Оренбургу» с результатом 1:2.

На 39-й минуте черногорский полузащитник команды из Тольятти Стефан Лончар открыл счет, а на 59-й он же направил мяч в свои ворота, восстановив равновесие. Ну а победный гол «Оренбурга» на 85-й минуте забил Эмирджан Гюрлюк.

«Акрон», потерпев первое поражение в чемпионате, остался с 6 очками и опустился на восьмое место.

«Оренбург», одержав первую победу, набрал 5 очков и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы.

В рамках шестого тура «Оренбург» 22 августа примет «Ахмат». 24 августа «Акрон» сыграет на выезде с ЦСКА.

derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 15:56
Ну, это - да.
Я видел.
Но всё таки МОГ Гюрлюк,, выходя один на один, ПРИПОДНЯТЬ мячик пораньше и повыше?
Мог.
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 15:53
Там защитник успел подставить ногу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:50
C победой Оренбург ! Волевая победа в гостях - должна придать большей уверенности команде. Ну вот уже не так всё и плохо - не расслабляйтесь и продолжайте в том же духе!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:50
По мне, так, ПОКА - ЛУЧШИЙ МАТЧ ТУРА!
По зрелищности, по опасным моментам, по накалу и желанию обеих команд выиграть.
Первый тайм можно смело назвать "таймом упущенных возможностей": команды, отбросив всякие сомнения, остро атаковали, раз за разом создавая как просто опасные, так и УБОЙНЕЙШИЕ моменты у ворот соперника.
"Херой матча" - Лончар.
Однозначно.
Оба его гола были исполнены на ВЫСОЧАЙШЕМ уровне, сделавшем честь любой команде и не только РПЛ.)
А Гюрлюк, насмотревшись на Лончара, забил победный мяч для Оренбурга в стиле "а-ля Лончар" )
Как ентот Гюрлюк, выйдя один на один с Гудиевым на 90+8-й минуте не забил третий???
Ума не приложу.
Отменённые пенальти тоже обоснованно были отменены с помощью судей на VAR.
Ф-Ф-Ф-У-У-У-У-У...
Всё закончилось...
Удовольствие от просмотра получил непередаваемое.
Благодарю обе команды.
Сп62
Сп62
сегодня в 15:48
Матч неиспользованных моментов. Счёт мог бы быть и 5:5, и 6:6. Но Оренбург, на мой взгляд, был острее. Команду и Слишковича с победой.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 15:48
Мои поздравления Оренбургу!!! Почему то верил, что Оренбург ещё не отработка. С волевой победой, Оренбург!!! Матч не видел, ибо у нас глушат интернет нещадно! Ни скачать, ни онлайн посмотреть...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:38
Ура! Мои поздравления команде Слишковича, редкая победа вполне заслуженный результат всей проделанной работы. Думаю у Оренбурга хорошие шансы в этом сезоне выступить лучше чем в прошлом.
nubom
nubom
сегодня в 15:38
В отличие от своего питерского фарм-клуба оренбуржцы показали просто искрометный футбол. Но то, что творили игроки "Оренбурга" при завершении атак – это уму непостижимо! Если бы не Лончар из Акрона, то зрители вообще могли бы не увидеть ни одного гола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:37
Внимательно посмотрел игру. Вывод неожиданный. Карасеву пора ззвершать судейство. Обе команды были получше судьи.
