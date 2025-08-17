«Оренбург» одержал первую победу в чемпионате, обыграв «Акрон»

1755434094

сегодня, 15:34

В пятом туре чемпионата России «Акрон» проиграл «Оренбургу» с результатом 1:2.

На 39-й минуте черногорский полузащитник команды из Тольятти открыл счет, а на 59-й он же направил мяч в свои ворота, восстановив равновесие. Ну а победный гол «Оренбурга» на 85-й минуте забил .

«Акрон», потерпев первое поражение в чемпионате, остался с 6 очками и опустился на восьмое место.

«Оренбург», одержав первую победу, набрал 5 очков и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы.