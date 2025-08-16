«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

1755372211

сегодня, 22:23

«Ахмат» выиграл у «Крыльев Советов» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).

На 5-й минуте хозяев поля вперёд вывел Эгаш Касинтура. Мохамед Конате на 51-й минуте увеличил преимущество грозненцев, реализовав пенальти. На 79-й минуте Касинтура оформил дубль. Нападающий гостей Владимир Игнатенко на 85-й минуте сократил отставание в счёте.

«Ахмат» занимает 7-е место (6 очков), «Крылья Советов» — 5-е место (8 очков).