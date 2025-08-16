«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Ахмат» выиграл у «Крыльев Советов» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).
На 5-й минуте хозяев поля вперёд вывел Эгаш Касинтура. Мохамед Конате на 51-й минуте увеличил преимущество грозненцев, реализовав пенальти. На 79-й минуте Касинтура оформил дубль. Нападающий гостей Владимир Игнатенко на 85-й минуте сократил отставание в счёте.
«Ахмат» занимает 7-е место (6 очков), «Крылья Советов» — 5-е место (8 очков).
теперь подготовится как следует к синтетике Оренбурга.
только реванш, и все.
2 шутливых исправления. Черчесов Саламович. А Соломонович был Голодец. И главного фаната Ахмата зовут Рамзан, а точнее Рамзан Ахматович. Он сегодня был на футболе. При Адама не знаю. Но его тоже с победой!
