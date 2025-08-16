 
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

сегодня, 22:23
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Ахмат» выиграл у «Крыльев Советов» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).

На 5-й минуте хозяев поля вперёд вывел Эгаш Касинтура. Мохамед Конате на 51-й минуте увеличил преимущество грозненцев, реализовав пенальти. На 79-й минуте Касинтура оформил дубль. Нападающий гостей Владимир Игнатенко на 85-й минуте сократил отставание в счёте.

«Ахмат» занимает 7-е место (6 очков), «Крылья Советов» — 5-е место (8 очков).

зигзаг
зигзаг
сегодня в 23:34
Не верится что только приход бесталанного влияет на результаты последние
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:42
жаль, что пропустили необязательный гол.
теперь подготовится как следует к синтетике Оренбурга.
только реванш, и все.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 22:41
Зенит в таблице уже опередил. По личной встрече
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:39, ред.
Capral
2 шутливых исправления. Черчесов Саламович. А Соломонович был Голодец. И главного фаната Ахмата зовут Рамзан, а точнее Рамзан Ахматович. Он сегодня был на футболе. При Адама не знаю. Но его тоже с победой!
112910415
112910415
сегодня в 22:36
С таким графиком Ахмат чемпионом станет!
Capral
Capral
сегодня в 22:35
Ну что же, совсем неплохо стартует Ахмат под руководством Соломоныча...))) Впечатляет. Удачи команде, и главному её болельщику -Адаму!!!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:31
Ангажированные Газпромом СМИ ( СЭ) постеснялись ставить Ахмат в таблице выше Зенита, хотя при равенстве очков первый критерий - личная встреча, в которой Ахмат дернул юбиляра. Стыдно СЭ
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 22:31
Ахмат с победой!!!!Молодцы!!!
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
сегодня в 22:30
ССЧ вертел на усах этих хейтеров!..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:26
Ахмат внес свою лепту в празднование юбилея. Обогнал в таблице голубого юбиляра. У них по 6 очков, но Ахмат выиграл личную встречу. Браво Ахмат!!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:25
Конечно Саламыч не абы какой тактик , но мотиватор знатный! Ахмат с Победой!
