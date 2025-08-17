 
Миранчук снова забил за «Атланту Юнайтед», но проиграл «Колорадо»

сегодня, 07:49
Колорадо РэпидсЛоготип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)3 : 1Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

«Колорадо Рэпидс» победил «Атланту Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС со счётом 3:1.

На 18-й минуте первый гол забил игрок хозяев поля Даррен Япи. На 20-й минуте своим голом ответил Алексей Миранчук. Но на 64-й Рафаэль Наварро вновь вывел «Колорадо» вперёд, а на 71-й он же установил окончательные цифры на табло.

На данный момент клуб Миранчука занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 22 балла после 26 матчей. «Колорадо» идёт на 7-й строчке в Западной конференции, имея в активе 36 очков после 27 встреч.

В предыдущем туре «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Монреалем» (1:1).

Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:59
Нет, ещё не договорились, но вероятность перехода велика.(((
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:29
Уже договорились? Мдааа....по-моему он уже сбитый летчик. Из плюсов только российский паспорт. Но могу и ошибаться
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:28
А его брат идёт в Динамо. Какой ужас...
g7fys4jnncnu
g7fys4jnncnu
сегодня в 08:19
Просто гордость берет за то, что творит Леша в Америке.
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:08
Ага , ещё и на два ЗМ ☝️😜
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:05
На золотую бутсу идёт))
