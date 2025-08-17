Миранчук снова забил за «Атланту Юнайтед», но проиграл «Колорадо»

1755406184

сегодня, 07:49

«Колорадо Рэпидс» победил «Атланту Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС со счётом 3:1.

На 18-й минуте первый гол забил игрок хозяев поля Даррен Япи. На 20-й минуте своим голом ответил . Но на 64-й Рафаэль Наварро вновь вывел «Колорадо» вперёд, а на 71-й он же установил окончательные цифры на табло.

На данный момент клуб Миранчука занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 22 балла после 26 матчей. «Колорадо» идёт на 7-й строчке в Западной конференции, имея в активе 36 очков после 27 встреч.

В предыдущем туре «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Монреалем» (1:1).