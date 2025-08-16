 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Суперкубок 2025

«Бавария» обыграла «Штутгарт» и выиграла Суперкубок Германии

вчера, 23:25
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Штутгарт» проиграл «Баварии» в матче за Суперкубок Германии (1:2).

На 18-й минуте забил нападающий мюнхенского клуба Харри Кейн. На 77-й минуте Луис Диас удвоил преимущество своей команды. На 90+3-й нападающий «Штутгарта» Джейми Левелинг отыграл один из мячей.

Для «Баварии» победа в Суперкубке страны стала 11-й в истории.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» в большинстве в гостях разгромила «Мальорку»
Вчера, 22:32
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Вчера, 22:23
«Монако» с Головиным одержало победу над «Гавром»
Вчера, 21:59
Дубль Холанда принёс «Ман Сити» разгромную победу над «Вулверхэмптоном»
Вчера, 21:30
Гол Соболева помог «Зениту» в меньшинстве уйти от поражения от «Спартака»
Вчера, 19:28
Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Бернли»
Вчера, 18:51
 
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:59
с почином, с первым голом Лучо за Баварию!
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:49, ред.
Приветствую, Дружище!!!
Спасибо, что поправил. Я, видишь, невнимателен, упустил замену Упомекано... Диас, несколько раз в 1-м тайме блеснул дриблингом, на скорости проскочив нескольких соперников, но потом ушел в тень, а вышел, только после забитого гола. Вольтемаде сегодня из кожи лез, чтобы понравиться Баварии, но думаю, всё уже решено. Конечно, во всех твоих наблюдениях согласен, как и всегда.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:42
Привет, дружище!🤝 Немного дополню, с твоего позволения. Обратил внимание, что много ударов с позиции ЦН , исполняли разные футболисты. На позиции девятки, при завершении,оказывались и Горецка и Гнабри и Олисе, а Диас даже гола забил, не говоря уже о Кейни. Гол Бавария пропустила уже в отсутствии Упамекано, и виноват в этом именно Боэ, самое слабое звено в концовки матча, Левелинг его возил, как мальчишку несмышленного. Напрягает то, что не хватает скамейки, для усиления, Бишоф и Карл, ребята конечно качественные, но для ЛЧ это слабое усиление. Ну и конечно порадовал Номер, номер один без оговорок
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:19
Вот и Диас забил! Болел Баварии с Победой!
Capral
Capral
вчера в 23:42, ред.
Далека пока Бавария от своей прошлогодней игры, нет динамики, не хватает мысли, да и физики, похоже тоже. Много лишней позиционной игры. Но если позиционная игра обостряющая- это одно, но если это- тошнотворная возня с мячом, стоя на месте- это напрягает. Ну и конечно, отсутствие Мусиалы замедляет темп, нехватка осмысленных оригинальных идей, несколько, шаблонно играет Бавария.

Кейн, как бы я его не ругал, но он- король эпизода, забил шикарный гол, в стиле Левандовски в прошлом сезоне Атлетико!!! Наконец-то забил Диас, причем из непривычной для себя центральной зоны, головой- очень эффектно!!! Олисе пока не в форме, пара ЦЗ Упомекано и Та, общего языка еще толком не нашли, оба играют с позиционными ошибками, после чего, хозяева и размочили счёт.

Ну и конечно, как не отметить Нойера- просто красавец, спасал несколько раз, в невероятных моментах, после рикошетов и ударов в упор!!! И не случайно, в недавней символической сборной Баварии за 50 лет, только Нойер вошел в сборную из вратарей!!! Ни Майер, ни Кан, в список не попали...

Вобщем, Баварию с победой!!! Вопросы по игре имеются, но спишем на начало сезона. Штутгарт- крепкий орешек, но не видится он мне конкурентом Баварии в этом сезоне.
И да, понравился мяч из-70-х!!! Вернул, в прекрасное старое время...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:28
Кейн молодца.
Забил великолепно. Безжалостно наказал защитника за ошибку. Напомнило гол Элбера в ЛЧ против Реала. Опять был хорош в раскручивании атак.
Не понравилась игра Олиссе. И в обороне Бавария плоха.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:27
поздравляю поклонников мюнхенского клуба с победой ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 