«Бавария» обыграла «Штутгарт» и выиграла Суперкубок Германии

«Штутгарт» проиграл «Баварии» в матче за Суперкубок Германии (1:2).
На 18-й минуте забил нападающий мюнхенского клуба Харри Кейн. На 77-й минуте Луис Диас удвоил преимущество своей команды. На 90+3-й нападающий «Штутгарта» Джейми Левелинг отыграл один из мячей.
Для «Баварии» победа в Суперкубке страны стала 11-й в истории.
Спасибо, что поправил. Я, видишь, невнимателен, упустил замену Упомекано... Диас, несколько раз в 1-м тайме блеснул дриблингом, на скорости проскочив нескольких соперников, но потом ушел в тень, а вышел, только после забитого гола. Вольтемаде сегодня из кожи лез, чтобы понравиться Баварии, но думаю, всё уже решено. Конечно, во всех твоих наблюдениях согласен, как и всегда.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Кейн, как бы я его не ругал, но он- король эпизода, забил шикарный гол, в стиле Левандовски в прошлом сезоне Атлетико!!! Наконец-то забил Диас, причем из непривычной для себя центральной зоны, головой- очень эффектно!!! Олисе пока не в форме, пара ЦЗ Упомекано и Та, общего языка еще толком не нашли, оба играют с позиционными ошибками, после чего, хозяева и размочили счёт.
Ну и конечно, как не отметить Нойера- просто красавец, спасал несколько раз, в невероятных моментах, после рикошетов и ударов в упор!!! И не случайно, в недавней символической сборной Баварии за 50 лет, только Нойер вошел в сборную из вратарей!!! Ни Майер, ни Кан, в список не попали...
Вобщем, Баварию с победой!!! Вопросы по игре имеются, но спишем на начало сезона. Штутгарт- крепкий орешек, но не видится он мне конкурентом Баварии в этом сезоне.
И да, понравился мяч из-70-х!!! Вернул, в прекрасное старое время...
Забил великолепно. Безжалостно наказал защитника за ошибку. Напомнило гол Элбера в ЛЧ против Реала. Опять был хорош в раскручивании атак.
Не понравилась игра Олиссе. И в обороне Бавария плоха.
