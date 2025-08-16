«Бавария» обыграла «Штутгарт» и выиграла Суперкубок Германии

1755375950

вчера, 23:25

«Штутгарт» проиграл «Баварии» в матче за Суперкубок Германии (1:2).

На 18-й минуте забил нападающий мюнхенского клуба Харри Кейн. На 77-й минуте Луис Диас удвоил преимущество своей команды. На 90+3-й нападающий «Штутгарта» Джейми Левелинг отыграл один из мячей.

Для «Баварии» победа в Суперкубке страны стала 11-й в истории.