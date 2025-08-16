«Барселона» в большинстве в гостях разгромила «Мальорку»

1755372766

вчера, 22:32

«Барселона» в гостях обыграла «Мальорку» (3:0) в матче 1-го тура Ла Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Рафинья. На 23-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 33-й минуте красную карточку получил полузащитник «Мальорки» Мануэль Морланес, а на 39-й минуте с поля был удалён форвард «Мальорки» Ведат Мурики. В дополнительное ко второму тайму время Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Леванте», а «Мальорка» встретится с «Сельтой».