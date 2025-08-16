 
«Барселона» в большинстве в гостях разгромила «Мальорку»

вчера, 22:32
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» в гостях обыграла «Мальорку» (3:0) в матче 1-го тура Ла Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Рафинья. На 23-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 33-й минуте красную карточку получил полузащитник «Мальорки» Мануэль Морланес, а на 39-й минуте с поля был удалён форвард «Мальорки» Ведат Мурики. В дополнительное ко второму тайму время Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного.

В следующем туре Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Леванте», а «Мальорка» встретится с «Сельтой».

зигзаг
зигзаг ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:32
Ван Бастен по этому поводу тоже высказался
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 23:20, ред.
" Уже все читают его перемещения в стиле Месси."

А толку от этого чтения ? Роналду 15 лет делал тоже самое, но слева - переступ, рывок, освобождение от опеки, удар... Все его читали, потом мячики из сетки вынимали, потом опять читали и снова вынимали..., и так по кругу...

У Ямы же, в отличии от Роналду, ещё один козырной туз в рукаве - он, кроме как ударить, может ещё и передачу сделать. Вот и попробуй ка прочти его решение.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:14
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:13
Ямалю нужно тренить из других точек забивать. Уже все читают его перемещения в стиле Месси. Но Месси многогранный,лупил отовсюду
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Apsny (раскрыть)
вчера в 23:09
"да и игрок хозяев в муках не убивался."

... из чего я делаю вывод, что мячом по башке вам в жизни не прилетало..., на беду или на счастье - вопрос другой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:08
Ну все понятно Мальорка не будет чемпионом в этом году...
А барса может быть
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:07
Я понимаю, но это, как-то не по человечески.
Apsny
Apsny ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:05
А кто мужик, может игрок Мальорки специально валялся, тут кому как выгодно, правила для всех одинаковые, да и игрок хозяев в муках не убивался.
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:03
Не было на КК.
Apsny
Apsny
вчера в 23:02, ред.
2 минуты он там не лежал, это раз, да и второе, кто знает, намеренно он лежал или нет, остановки игры не было. Играть необходимо до свистка, а не так как кому-то захотелось, это и во дворе даже знают.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:02
Для тех, кого огорчила победа Барселоны всё цинично)
Выходя на поле каждый игрок знает, что нужно делать, и есть судья, который контролирует процесс и не должен мешать, иначе футбол теряет смысл.
Один лежит, а есть ещё 10 игроков, которые не сумели выбить мяч... Это их проблемы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:58
да, это неправильно.
но правила такие, нет свистка рефери, всем можно и надо играть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
Ну..., это в Корне меняет дело. )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:53
Посмотрел только до счета-2:0, потом переключил на Баварию.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:52
На мой взгляд это неправильно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52
Что Я заметил, так это то, что Испанию ты всё таки смотришь. )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:50
Ну я бы остановился и не стал бы продолжать. Ты заметил, сколько у Мальорки моментов было в 1-м тайме?
Баварию не смотришь?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 22:50
Не..., там плюха в черепушку хорошая прилетела. Да, Симуляция и Мальорка - две сестры близняшки, но не в этом конкретном случае.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:49
вот Рафинью надо было удалить.
фол был на КК.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:48
Всё в пределах дозволенного футболом. Игроки Мальорки могут лежать изображая муки, или провоцировать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:48
свистка не была, значит можно было играть. и забивать тоже.
помню, так Бавария сыграла с Барсой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Витя - это футбол... Самая травмоопасная игра с мячом. Судья и не должен был свистеть, ибо нарушения не было. Эпизод был доигран, после чего свисток прозвучал и игра была остановлена. Торрес да, - не мужик, но это к делу не пришьёшь. Такие нынче нравы...
Nenash
Nenash
вчера в 22:46
У Ямаля волшебный дриблинг. Лучший в мире. Но штрафные он бить не умеет. Пока не умеет.. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:45
флей-плей конечно, надо соблюдать.
но думаю, Мальорке и так была обречена))
с победа, сине-гранатовые!
теперь жду победы Валенсии)))удачи мышам!
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 22:43
Класс Барселоны выше, сделали свое дело, отлично начали. Рэшфорд единственный, кто с мячом обращаться не умеет, очень много брака.
Ямалю всё же удалось забить свою банку!
Capral
Capral
вчера в 22:40
ПОЗОРИЩЕ!!!!!!! Игрок Мальорки, две минуты лежит на земле, после попадания мяча ему в голову, испытывая болевой шок, но, ни судья, ни игроки Барсы не остановились и забили второй гол... ЦИНИЗМ последней стадии!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:39
Рашфорд - это нечто. Два раза мяча коснулся: первый раз наступил на снаряд и упал, а второй раз тупо не смог адресованный ему мячик остановить. Надеюсь Деку теперь понял свой трансферный косяк.

Ямаль, несмотря на ассист и гол, думаю по ушам всё таки получит от Флика. Неправильно пацан сегодня себя вёл. Хорошо на люли прямо на поле от хозяев не нарвался...
По игре же Барса хороша. Очень много моментов для взятия и прекрасная форма у игроков, несмотря на начало сезона.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:37
Хозяева легко отделались , учитывая 2 их удаления в 1 тайме.
