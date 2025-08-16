«Барселона» в большинстве в гостях разгромила «Мальорку»

«Барселона» в гостях обыграла «Мальорку» (3:0) в матче 1-го тура Ла Лиги.
На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Рафинья. На 23-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 33-й минуте красную карточку получил полузащитник «Мальорки» Мануэль Морланес, а на 39-й минуте с поля был удалён форвард «Мальорки» Ведат Мурики. В дополнительное ко второму тайму время Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного.
В следующем туре Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Леванте», а «Мальорка» встретится с «Сельтой».
Ямаль, несмотря на ассист и гол, думаю по ушам всё таки получит от Флика. Неправильно пацан сегодня себя вёл. Хорошо на люли прямо на поле от хозяев не нарвался...
По игре же Барса хороша. Очень много моментов для взятия и прекрасная форма у игроков, несмотря на начало сезона.
