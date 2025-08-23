 
70-летний Медведев попробует пробиться в заявку «Амкала» на Кубок России

вчера, 10:56

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что попробует пробиться в заявку «Амкала» на матч 1/64 финала Кубка России против белгородского «Салюта»:

Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как я набираю форму? А я не теряю.

Если 70-летний Медведев выйдет на поле, то станет самым возрастным игроком в истории турнира.

Напомним, что выступающий в Медиалиге «Амкал» в игре 1/128 Кубка России выпустил на 17 минут бывшего баскетболиста Павла Подкользина, который стал самым высоким игроком в истории футбола.

112910415
112910415
вчера в 13:06, ред.
Юбилей ведь, не первый год уже!
Нужны яркие медийные успехи! )
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:24
Российский футбол В С Ё
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 12:13
Это пиз... товарищи. Всё, приплыли.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:02
Да и в таком случаи следует ещё, по крайней мере удвоить присутствие медиков на матче , и желательно лишняя скорая помощь, с уже включёнными "маячками"...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:58
"Про место в составе не договариваются, его добиваются." - Опасаюсь даже предположить методы получения этого самого места...)
nubom
nubom
вчера в 11:57
Главное, чтобы он форму не потерял, а то охрана всю раздевалку на уши поставит...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:15
Цирк уехал, клоуны остались....
Futurista
Futurista
вчера в 11:14
Ну а что?)...мне нравится его молодёжный задор))...
Capral
Capral
вчера в 11:10
Вот, как можно опустить, некогда престижный турнир... Посмотрел бы я на МедведЁва в кубке СССР, после чего, его бы тут же отправили в дурдом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:01, ред.
Бабку..., бабку Авдотью из Гадюкино ещё возьмите. А если она узнает сколько ей заплатят, то перебегает всех тамошних баранов... Зуб даю !
Гость
