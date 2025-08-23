70-летний Медведев попробует пробиться в заявку «Амкала» на Кубок России

1755935791

вчера, 10:56

Председатель правления «Зенита» заявил, что попробует пробиться в заявку «Амкала» на матч 1/64 финала Кубка России против белгородского «Салюта»:

Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как я набираю форму? А я не теряю.

Если 70-летний Медведев выйдет на поле, то станет самым возрастным игроком в истории турнира.

Напомним, что выступающий в Медиалиге «Амкал» в игре 1/128 Кубка России выпустил на 17 минут бывшего баскетболиста Павла Подкользина, который стал самым высоким игроком в истории футбола.