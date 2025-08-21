 
Футболист, сбежавший с Украины, проходит адаптацию в «Чайке»

вчера, 08:43

В пресс-службе «Чайки» из Песчанокопского сообщили источнику о том, что полузащитник Александр Роспутько проходит процесс адаптации.

Ранее на сайте Первой лиги появилась информация о получении игроком российского гражданства, футболист значился в заявке российской команды.

В настоящий момент игрок проходит адаптацию и скоро присоединится к основной тренировочной группе.

В октябре 2023 года хавбек не вернулся в расположение «Шахтёра» после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов с бельгийским «Антверпеном».

Роспутько родился в городе Горловка. Он провёл четыре игры за сборную Украины среди футболистов не старше 19 лет.

