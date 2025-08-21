Смолов, скорее всего, выйдет в основе «БроукБойз» на матч Кубка России

Нападающий клуба Медиалиги «БроукБойз» примет участие в матче второго раунда Пути регионов Кубка России с курским «Авангардом». Об этом источнику сообщил главный тренер команды .

12 августа медийная команда объявила о переходе бывшего форварда сборной России.

Я могу сказать, что когда Фёдор пришёл в команду, да, он не тренировался какое-то количество времени на поле до этого, то повёл себя как профессионал. Его приняли в раздевалке так, как будто он тренировался с нами год, может, больше. Он выполнял все упражнения, все нагрузки, я ещё состав не определял, но, скорее всего, он появится в старте. То, что примет участие в матче, даже не обсуждается. А вот основной состав или нет — всё увидите.

Когда человек играл на высоком уровне, он большой мастер, он будет делать то, что нужно команде. Фёдор — командный игрок, а когда нужно решить эпизод, думаю, что он решит его.