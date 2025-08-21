 
Смолов, скорее всего, выйдет в основе «БроукБойз» на матч Кубка России

вчера, 09:48
АвангардЛоготип футбольный клуб Авангард (Курск)1 : 2Логотип футбольный клуб БроукБойз (Москва)БроукБойзМатч завершен

Нападающий клуба Медиалиги «БроукБойз» Фёдор Смолов примет участие в матче второго раунда Пути регионов Кубка России с курским «Авангардом». Об этом источнику сообщил главный тренер команды Дмитрий Кузнецов.

12 августа медийная команда объявила о переходе бывшего форварда сборной России.

Я могу сказать, что когда Фёдор пришёл в команду, да, он не тренировался какое-то количество времени на поле до этого, то повёл себя как профессионал. Его приняли в раздевалке так, как будто он тренировался с нами год, может, больше. Он выполнял все упражнения, все нагрузки, я ещё состав не определял, но, скорее всего, он появится в старте. То, что примет участие в матче, даже не обсуждается. А вот основной состав или нет — всё увидите.

Когда человек играл на высоком уровне, он большой мастер, он будет делать то, что нужно команде. Фёдор — командный игрок, а когда нужно решить эпизод, думаю, что он решит его.

Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:03
разбитые мальчики
gg87gncdm747
gg87gncdm747
вчера в 11:16
Вот так профессионал неожиданно оказывается любителем.
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:44
"Вы это видели"?)
А почему и нет?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:07, ред.
Вот он - весь наш фуДбол. Откровенных де*илов, которые обос*ались на весь мир ( Смолов, Кудряшов и еже с ними), пиарят, а талантливых ребят и молодёжь гнобят.

Актуализируя слова из песни Дунаевского:
"....Дуракам везде у нас дорога,
Му*акам везде у нас почёт... "
(facepalm)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:57
Можно и в этом клубе поиграть !
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:53
А тренер знает что ему нельзя давать пенальти бить?)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:52, ред.
Он же в Европу собирался?)))
Или увидел название на английском и решил, что это и есть Европа?))))
https://m.soccer.ru/news/1414767/smolov-fyodor
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:48
Нашёл свою команду, удачи!...
