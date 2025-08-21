ЦСКА усилил состав легионерами. Челестини мечтает развить успех после удачного старта сезона

1755771424

сегодня, 13:17

Появилась внутренняя конкуренция.

Менеджеры ЦСКА каждый год пытаются найти новичков, не имея денег на трансферы, кроме вырученных с продаж. В прошлом сезоне подписывали свободных агентов и заключали арендные сделки. Затем «армейцы» нашли деньги на двух иностранцев, но один сыграет первые поединки за ЦСКА лишь сейчас. Вместе с пятью новичками лета – три подписания и две аренды – «армейцы» получили не столько мгновенное усиление основы, ведь для стартового состава лишь два человека, сколько озаботились о глубине заявки. Команда Николича в прошлом году выдала плохой старт и прекрасно завершила сезон, но линии не были равноценными по силе. ЦСКА не светит найти полевых игроков класса молодого Акинфеева, но приличные футболисты попадались в селекционные сети. Уход Виллиана Роши ударил по обороне, но бразильцу быстро нашли замену.

Жоао Виктор, защитник

Тренеру Челестини повезло, что у Жоао Виктора случился конфликт с фанатами «Васку да Гама». Команда, которая на днях уничтожила с разницей в шесть мячей «Сантос» Неймара, лишилась ведущего центрального защитника. ЦСКА потерял Рошу, молодые Лукин и Абдулкадыров будут играть в Кубке страны, а в основе с Дивеевым ждут Виктора. Жоао совершал разовые ошибки в «Васку да Гама», хватал удаления, но бразильский клуб переживает не лучшие времена – никто в составе не отличался стабильностью. Виктор уже играл в Европе, но не закрепился в «Бенфике» и «Ницце», а теперь судьба занесла его в команду, где много латиноамериканцев и есть бразильцы, кроме ветерана ЦСКА Мойзеса.

Матеус Алвес, плеймейкер

Были сомнения, что Алвес заиграет, так как это невероятно свободолюбивый футболист. Следовательно, не каждый тренер примет Матеуса таким, какой он есть. Челестини не ломает плеймейкера, который работает между линиями и формально может быть вторым нападающим ЦСКА . Алвес оставил хорошее впечатление, как только освоился под прессингом в РПЛ . В первых матчах Матеуса постоянно грубо били по ногам, пытаясь напугать, но бразилец начал уходить от подкатов. Хотя речь идет о футболисте всего за 5.1 млн евро, Матеус может оказаться выгодной ставкой ЦСКА . Алвеса после успешного дебюта позвали в молодёжную сборную Бразилии, но «армейцы» не отпустили игрока.

Рамиро Ди Лусиано, латераль

Виктор и Алвес нужны ЦСКА в основе, они будут играть с первых минут, если не потеряют форму и здоровье. А остальные иностранцы – отражение предпочтений директоров, скаутов и тренеров ЦСКА . Челестини убедился, что на российском рынке он не найдет за 1.15 млн евро замену для правого латераля Келвена, которого «армейцы» отправили в «Палмейрас» за шесть миллионов евро. Больше ЦСКА заработал только после трансфера Файзуллаева в Турцию за 7.5 млн евро. На всех продажах заработали около 20 млн евро, отсюда возможность подписать новичков. Рамиро Ди Лусиано – молодой правый латераль «Банфилда». Его взяли на случай, если серба Гайича переманят зарубежные клубы.

Лионель Верде, хавбек

Бабаев подружился с аргентинскими агентами. ЦСКА славился работой с бразильскими футболистами, но в заявке временно четыре аргентинца, пока Адольфо Гайча не отправили в один из турецких клубов. Лионелю Верде всего двадцать лет, это центральный полузащитник, которого «армейцы» взяли в аренду. Немного странная сделка, ведь Кисляк и Обляков нужны в основе, а еще есть опорник Вильягра, которому нужна игровая практика в ближайшем будущем. На что рассчитывает Верде? Лионелю надо удивить готовностью и мастерством, чтобы ЦСКА не пожалел о потраченных средствах на аренду. Только в случае заметного успеха Верде получит полноценный контракт.

Даниэль Руис, вингер

Колумбиец раньше играл за «Сантос» и сменил несколько клубов на родине. Руис несколько лет назад дебютировал в сборной Колумбии, но проигрывает конкуренцию, как и Кассьерра из «Зенита». Руис играет на позиции левого вингера, где у колумбийцев Диас из «Баварии». Левшу Даниэля подписали, чтобы Глебову жизнь мёдом не казалась. Нападающий ЦСКА удачно начал сезон на непривычной позиции слева, а справа закрепился бывший защитник Круговой. Но в будущем, если легионер покажет себя в аренде, Глебову могут подыскать место в сдвоенной атаке с Алвесом. Челестини собирает универсальный конструктор, где не хватает только топового центрфорварда.

Родриго Вильягра, опорник

Вильягра – самый загадочный новичок этого года. «Ривер Плейт» заплатил за опорника 11 миллионов евро летом 2024 года, а в марте отдали футболиста ЦСКА за 3.7 млн евро. Странная скидка от аргентинского клуба, который умеет торговаться с покупателями. В Буэнос-Айресе не фиксировали у футболиста травмы, но он перешел в ЦСКА в непонятном физическом состоянии. В команде Николича новичок не сыграл ни разу, а после этого у Вильягры нашли проблемы со связками. Летом игрок восстанавливался, но уже работает на тренировках, как сказал Челестини. Посмотрим, найдут ли Родриго место на поле. Для этого надо переместить Кисляка и Облякова выше по схеме.