В «Интер Майами» объяснили отсутствие Месси в игре Кубка Лиг

вчера, 10:37

Помощник главного тренера «Интер Майами» Хавьера Маскерано Хавьер Моралес рассказал, почему нападающий Лионель Месси отсутствовал в заявке на матч 1/4 финала Кубка Лиг с клубом «Тигрес» (2:1).

Маскерано был удалён с поля по ходу игры, в связи с чем послематчевую пресс-конференцию провёл его ассистент.

Мы полагаемся на самочувствие Лео, и оно было не самым лучшим. Мы предпочли не рисковать, не тормозить его восстановление и не выпускать его на поле, чтобы перестраховаться.

Месси недавно восстановился после травмы и отыграл 45 минут в игре с «Лос-Анджелес Гэлакси» на минувших выходных.

d9cp8se4akcb
d9cp8se4akcb
вчера в 11:01
Устал бедняга от постоянной ходьбы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
Просто Месси не захотел))
