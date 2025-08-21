В «Интер Майами» объяснили отсутствие Месси в игре Кубка Лиг

1755761839

вчера, 10:37

Помощник главного тренера «Интер Майами» Хавьера Маскерано рассказал, почему нападающий отсутствовал в заявке на матч 1/4 финала Кубка Лиг с клубом «Тигрес» (2:1).

Маскерано был удалён с поля по ходу игры, в связи с чем послематчевую пресс-конференцию провёл его ассистент.

Мы полагаемся на самочувствие Лео, и оно было не самым лучшим. Мы предпочли не рисковать, не тормозить его восстановление и не выпускать его на поле, чтобы перестраховаться.

Месси недавно восстановился после травмы и отыграл 45 минут в игре с «Лос-Анджелес Гэлакси» на минувших выходных.