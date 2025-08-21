 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЛига конференций 2025/2026

Бельтран не сыграет в матче Лиги конференций из-за возможного ухода в ЦСКА

вчера, 09:59

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли высказался об отсутствии нападающего Лукаса Бельтрана в заявке на выездной матч Лиги конференций с «Полесьем».

Он остался дома из-за движений на трансферном рынке.

Ранее в итальянском клубе подтвердили интерес к хавбеку со стороны ЦСКА.

Подписывайся в ВК
Все новости
Смолов, скорее всего, выйдет в основе «БроукБойз» на матч Кубка России
Вчера, 09:48
Футболист, сбежавший с Украины, проходит адаптацию в «Чайке»
Вчера, 08:43
Слухи«Барселона» договорилась о расторжении контракта с Ромеу
20 августа
«Страсбур» — первый клуб топ-5, выпустивший 11 игроков, родившихся в 2000-х
18 августа
ОфициальноНазвана заявка сборной России на сентябрьские матчи
18 августа
ОфициальноСафонов оказался в запасе ПСЖ на первый матч нового сезона Лиги 1
17 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:03
Ничего себе так ЦСКА гастробайтерами закупается.
Армейская молодёжь уже натирает родную лавку.
Сейчас ещё Акинфеева на пенсию проводят и Кисляка в Турцию продадут и Челестини будет на коне.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:55, ред.
По крайней мере он согласился на переход в ЦСКА. но отказал Зениту и Фламинго.
Red blu
Red blu
вчера в 12:48, ред.
Как сообщает журналист Пабло Оливейра, футболист почти согласовал личный контракт с московским клубом. «Я бы оценил шансы аргентинца на переезд в Россию в 90%»,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:01
В этой новости сначала написано, что он нападающий, а через три строчки, что полузащитник. А может он вообще вратарь?
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:47
Кони везде успевают - от Европы до Америки (Южной) и обратно))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:35
Сегодня просматривал ленту новостей и поймал себя на мысли, что имею очень слабое представление о таком клубном футбольном турнире, как Лига конференций УЕФА. Сколько нового я узнал, зайдя в Интернет. Прежде всего названия клубов, узнал много новых. А вот знакомых имён много встретил - достаточно квалифицированные футболисты, они добросовестно отрабатывают свои контракты, также как и те, кому повезло в Реал, Ливерпуль... Жизнь продолжается.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 10:35
Видимо сделка уже близка к завершению либо срыву.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:01
Не верю, что он в ЦСКА перейдет. Но куда-то похоже намылился
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 