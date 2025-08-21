Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли высказался об отсутствии нападающего Лукаса Бельтрана в заявке на выездной матч Лиги конференций с «Полесьем».
Он остался дома из-за движений на трансферном рынке.
Ранее в итальянском клубе подтвердили интерес к хавбеку со стороны ЦСКА.
Армейская молодёжь уже натирает родную лавку.
Сейчас ещё Акинфеева на пенсию проводят и Кисляка в Турцию продадут и Челестини будет на коне.
