Тюкавин вошел в заявку на матч «Динамо» впервые после травмы

1757766817

вчера, 15:33

Нападающий московского «Динамо» начнет матч восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Спартака» на скамейке запасных. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Нападающий попал в заявку на матч впервые с марта. Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с «Ростовом», ему провели операцию.

Тюкавину 23 года, он является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне нападающий провел 22 матча в разных турнирах, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи. Всего за «Динамо» Тюкавин провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 результативных передач. За сборную России нападающий забил 1 мяч в 6 матчах. В конце мая «Динамо» объявило о продлении контракта с игроком до 2030 года.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу на «ВТБ-Арене», игра начнется в 16:45 мск.