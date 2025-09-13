  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тюкавин вошел в заявку на матч «Динамо» впервые после травмы

вчера, 15:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин начнет матч восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» на скамейке запасных. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Нападающий попал в заявку на матч впервые с марта. Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с «Ростовом», ему провели операцию.

Тюкавину 23 года, он является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне нападающий провел 22 матча в разных турнирах, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи. Всего за «Динамо» Тюкавин провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 результативных передач. За сборную России нападающий забил 1 мяч в 6 матчах. В конце мая «Динамо» объявило о продлении контракта с игроком до 2030 года.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу на «ВТБ-Арене», игра начнется в 16:45 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Митрофанов считает, что лучше бы Дуглас Сантос сыграл за сборную России
Вчера, 08:01
Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч против «Реала»
12 сентября
Защитник ЦСКА Лукин рассказал, что долго ждал дебюта за сборную России
12 сентября
Александр Медведев заявил о готовности снова сыграть за «Амкал»
11 сентября
Смолов выйдет в стартовом составе «БроукБойз» в матче Кубка России
11 сентября
Медведев попал в стартовый состав «Амкала» на матч Кубка России
11 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
mxdxet5n533q
mxdxet5n533q
вчера в 18:18
Новость, прямо таки топовая
CCCP1922
CCCP1922 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:49
Это хорошо, что Тюкавин в заявке на матч. Надеюсь, что он полностью готов к игре, как и все футболисты обеих команд. Хотелось бы увидеть в их исполнении красивый и качественный открытый футбол с большим количеством голов. Такая игра особенно нравится большинству болельщиков. Пусть всё получится у бригады арбитров - будет лучше, если им удастся не привлекать к себе внимания. Смотрим футбол – болеем за своих!!!
Сп62
Сп62
вчера в 16:05
Тюкавин попал в заявку Динамо, а Захарян в заявку Реала.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:46, ред.
Надеюсь Динамо и без помощи Константина отправит борова в отставку
Брулин
Брулин
вчера в 15:45
Зачем рисковать , и так долго Костю ждали , а в дерби обычно стыки очень жёсткие.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 