Криштиану Роналду купил в Лиссабоне спортивный центр для игры в падел

18 сентября 2025, 22:26

Форвард сборной Португалии приобрел 100% акций спортивного центра в Лиссабоне, инвестировав около 5 миллионов евро (около 5,4 миллиона долларов) в покупку и ремонт. Объект, расположенный в Оэйраше — пригороде Лиссабона с населением почти 100 000 человек — предназначен в первую очередь для падела, быстро набирающего популярность вида спорта.

По словам Рикарду Оливейры, президента Португальской федерации падела (FPP), приход Роналду навсегда изменит этот вид спорта: «Участие Криштиану не только изменит падел в Португалии — оно изменит его во всем мире. Он тренируется на футбольном поле каждый день, но мне сказали, что он также играет в падел почти ежедневно. Он действительно любит этот вид спорта».

Роналду ранее делился клипами о паделе в своих социальных сетях, знакомя своих многочисленных подписчиков — по оценкам, более миллиарда человек на всех платформах — с этим видом спорта.