Криштиану Роналду купил в Лиссабоне спортивный центр для игры в падел

18 сентября 2025, 22:26

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел 100% акций спортивного центра в Лиссабоне, инвестировав около 5 миллионов евро (около 5,4 миллиона долларов) в покупку и ремонт. Объект, расположенный в Оэйраше — пригороде Лиссабона с населением почти 100 000 человек — предназначен в первую очередь для падела, быстро набирающего популярность вида спорта.

По словам Рикарду Оливейры, президента Португальской федерации падела (FPP), приход Роналду навсегда изменит этот вид спорта: «Участие Криштиану не только изменит падел в Португалии — оно изменит его во всем мире. Он тренируется на футбольном поле каждый день, но мне сказали, что он также играет в падел почти ежедневно. Он действительно любит этот вид спорта».

Роналду ранее делился клипами о паделе в своих социальных сетях, знакомя своих многочисленных подписчиков — по оценкам, более миллиарда человек на всех платформах — с этим видом спорта.

Все комментарии
112910415
112910415
19 сентября в 08:28
а что ? пусть будет !
Alex_67
Alex_67
18 сентября в 23:38
Падел... Как по мне, так довольно странный вид спорта. Но, раз людям нравится, почему бы и не развивать его? Для Роналду пять миллионов евро не критично, зато сто тысяч человек остались довольны. Между прочим, играть в падел можно даже в типовом советском школьном спортзале... А научиться не очень сложно. Любое движение полезно для здоровья и жизни. Лучше играть в падел, чем курить, употреблять алкоголь и наркотики. Роналду просто молодец!!!
Карлос Буряк
Карлос Буряк
18 сентября в 22:58
Криштиану еще станет чемпионом по игре в пудель
Варвар7
Варвар7
18 сентября в 22:55
Ну Рональду может это себе вполне позволить...)
